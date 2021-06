Infektiologe: EM-Finale mit 60.000 Fans verantwortungslos

"Heute haben wir auf unseren Stationen nur noch neun Covid-Patienten", freut sich Prof. Clemens Wendtner, Leiter der Infektiologie an der München Klinik Schwabing. An Spitzentagen habe er mit seinem Team schon bis zu 200 Covid-Patienten parallel behandelt. Hier wurde 2020 auch der bundesweit erste Corona-Patient eingeliefert.

Wenige Corona-Infektionen – aber die Delta-Variante legt zu

Aber trotz geringer Infektionszahlen warnt Prof. Wendtner: Der relative Anteil der Delta-Variante nehme unter den Infizierten zu, wie auch Studien aus Großbritannien, Israel und Portugal belegten. Wann genau die vierte Welle in Deutschland ausbrechen werde, könne niemand exakt vorhersehen. Der Infektiologe geht aber davon aus, dass nach den Sommerferien im September die Inzidenzen wieder steigen werden.

EM-Finale in London zu riskant

"Großbritannien ist ein Hochrisikogebiet- deswegen halte ich das geplante EM-Finale mit 60.000 Fußball-Fans in Wembley für verantwortungslos", erklärt Wendtner. Die gefährliche Delta-Variante breite sich dort rasant aus: 80 Prozent der Neuinfizierten zeigten diese Virus-Mutation und 60.000 Menschen seien in einem Stadion einfach zu riskant, trotz Testpflicht.

München erlaube zwar nur 14.000 Zuschauer im Stadion - diese müssten sich aber unbedingt an die Maskenpflicht halten, um große Infektionsherde zu verhindern. Grundsätzlich besser sei es aber, Großveranstaltungen derzeit zu vermeiden.

Durchimpfung beugt Mangel an Intensivbetten vor

"Ich gehe davon aus, dass im Herbst genügend Intensivbetten vorhanden sein werden", so Prof. Wendtner. Denn das schnelle Impftempo wirke einer Knappheit an Intensivbetten entgegen. Trotzdem sei es wichtig, vorbeugend bessere Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal zu schaffen. Aktuell gebe es einige offene Stellen an Krankenhäusern. Hier müssten noch finanzielle Anreize geschaffen werden.

Mit Maske und Verantwortung gegen vierte Welle im Herbst

"Masken sind kostengünstige, effiziente, einfache Maßnahmen gegen das Coronavirus", davon ist der Münchner Infektiologe überzeugt. Dieser Schutz habe sich bisher bewährt. Es könne gut sein, dass die Maskenpflicht an Schulen und im Einzelhandel im Herbst konsequent eingehalten werden müsse.

Das werde auch dem kulturellen Leben entgegengekommen, denn das dürfe nicht wieder brach liegen, so Wendtner. Indoor-Veranstaltungen mit reduzierter Personenzahl, Maske und Abstand würden so auf jeden Fall möglich sein.

Jeder einzelne solle sich persönlich verantwortungsvoll verhalten, auch die Genesenen und Geimpften. Denn es sei nicht ausgeschlossen, dass auch diese noch den Coronavirus übertragen könnten. Und Geimpfte hätten, je nach Alter und allgemeinem Gesundheitszustand, einen unterschiedlich starken Impfschutz. Deswegen müsse jeder auf andere Rücksicht nehmen.