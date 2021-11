Infektiologe Spinner fordert Booster-Impfungen für alle

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht: Das Robert-Koch-Institut meldet innerhalb eines Tages fast 34.000 neue Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 154,5. Die bayerische Staatsregierung hat reagiert und beschlossen, die Corona-Regeln wieder zu verschärfen - unter anderem gilt für Schüler erneut Maskenpflicht im Unterricht - und da, wo bisher 3G galt, greift jetzt 3G plus: Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht also einen negativen PCR-Test.

Gesundheitsminister beraten weiteres Vorgehen

Wie die Maßnahmen in ganz Deutschland wieder möglichst einheitlich laufen können und für wen genau nun die Auffrischungs-Impfung angeboten werden soll - darüber beraten heute die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in Lindau am Bodensee.

Vor der Gesundheitsministerkonferenz schlägt auch das Münchner Klinikum Rechts der Isar Alarm. Der dortige Oberarzt und Infektiologe Christoph Spinner sagte im BR24 Thema des Tages, die Normalstation sei mit aktuell 23 Covid-Patienten nahezu voll belegt; elf schwere Corona-Fälle lägen auf der Intensivstation - bei eigentlich nur zehn für Covid-19-Patientin bereitgestellten Betten.

Kliniken am Limit

Spinner betonte: "Diese Situation spiegeln nahezu alle anderen Kliniken in der Stadt wider. Und die Mehrheit der Kliniken war in den letzten Tagen überwiegend nicht mehr regelhaft Covid-versorgungsbereit." Der Druck auf die Krankenhäuser wachse zunehmend, sagte Spinner. "Es stehen allein im Großraum München weniger als 20 Prozent der Intensivbetten im Vergleich zu vor zwölf Monaten zur Verfügung. Und damit konkurrieren Covid-19 und Nicht-Covid-19-Patientinnen und -Patienten gerade auf der Intensivstation um diese knappe Ressourcen- und Versorgungskapazität."

Spinner beobachtet nach eigener Aussage zwei Gruppen von Patienten: Junge Ungeimpfte um die 30, die beatmet werden müssten, seien keine Seltenheit. Auf der anderen Seite sieht der Infektiologe vermehrt vollständig geimpfte ältere Patienten über 80, bei denen wegen des schwachen Immunsystems der Schutz nicht mehr ausreichend vorhanden sei.

Booster-Impfungen können für Entlastung sorgen

Die sogenannten Booster-Impfungen hält Spinner deshalb für besonders wichtig: "Aktuelle Daten aus Israel zeigen eindrücklich, dass die Booster-Impfungen oberhalb des 40. Lebensjahres - aber insbesondere bei den Menschen über 60 - die Wahrscheinlichkeit einer Durchbruchsinfektion um über 95 Prozent reduzieren", sagte Spinner bei BR24. Er empfiehlt deshalb, Booster-Impfungen freier verfügbar zu machen als derzeit von der Ständigen Impfkommission empfohlen. Auch eine künftige Zulassung der Impfung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren wie in den USA hält Spinner in Deutschland für wahrscheinlich.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht's zur Anmeldung!