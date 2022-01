Industrie-Präsident Russwurm: "Wir müssen uns sputen"

Der Präsident des Bundesverbandes der Industrie, Siegfried Russwurm, mahnt die Politik zur Eile bei der Energiewende, besonders bei der Genehmigung von neuen Gaskraftwerken. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte Russwurm:

"Wir müssen schnell sein. Es reicht nicht aus, wenn wir jahrelange Genehmigungsverfahren halbieren. Wir müssen über Monate reden. Wenn wir über die Abschaltung der Kohlekraftwerke bis 2030 reden, dann müssen wir sofort loslegen. Das ist machbar, aber wir müssen uns sputen." Siegfried Russwurm

Tempo bei der Energiewende

Die Politik müsse außerdem dafür sorgen, dass Rahmenbedingungen für Privatinvestitionen in neue Gaskraftwerke geschaffen werden, so Russwurm. Private Investitionen in Kraftwerke und Infrastruktur müssten sich auch lohnen: "Sonst werden sie nicht stattfinden!"