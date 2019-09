vor etwa einer Stunde Artikel mit Video-Inhalten

Indonesische Insel Sumatra in Rot getaucht

Auf der indonesischen Insel Sumatra stehen derzeit viele Wälder in Flammen. Die Brandrodungen haben zu starkem Smog geführt. Wegen der vielen Partikel in der Luft erscheint auf der Insel alles in Rot getaucht.