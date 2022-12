Indonesien verbietet Sex vor der Ehe

Das indonesische Parlament stellt Sex außerhalb der Ehe unter Strafe - bis zu einem Jahr Gefängnis drohen. Das am Dienstag von allen Parteien im Zuge einer allgemeinen Strafrechtsreform beschlossene Gesetz, das für Indonesier und Ausländer gleichermaßen gilt, verbietet auch das Zusammenleben unverheirateter Paaren, wie indonesische Medien berichten. Die Polizei darf jedoch erst ermitteln, wenn ein nahes Familienmitglied Anzeige erstattet.

Es sei an der Zeit gewesen, eine historische Entscheidung über das überarbeitete Strafgesetzbuch zu treffen, "und das koloniale Strafgesetzbuch, das wir geerbt haben, hinter uns lassen", sagte Justiz- und Menschenrechtsminister Yasonna Laoly.

Strafmaß für Korruption reduziert

Das von Bürgerrechtsorganisationen und der Tourismusbranche des mehrheitlich islamischen Landes abgelehnte Gesetz soll 2025 in Kraft treten. Am Montag protestierten vor dem Präsidentenpalast Hunderte Indonesier gegen die Verschärfung. 2019 war der erste Anlauf zur Strafrechtsreform an Studentenprotesten gescheitert.

Das neue Strafrecht reduziert auch die Mindeststrafe für Korruption von vier auf zwei Jahre. Zudem sieht die Reform drei Jahre Gefängnis für die Beleidigung des Präsidenten vor. Das gelte nicht für Kritik am Präsidenten bei Demonstrationen, hieß es in den Berichten. Bürgerrechtler befürchteten trotzdem eine Unterdrückung der Meinungsfreiheit.

Blasphemie gilt als illegal

Der Nachrichtenagentur AP lag eine Kopie der jetzt überarbeiteten Paragrafen des Strafrechts vor. Demnach ist Werbung für Empfängnisverhütung sowie religiöse Blasphemie in dem größten muslimisch geprägten Land der Welt ebenfalls illegal. Das gleiche gilt für eine Beleidigung des Präsidenten. Wer sich einer Organisation mit marxistisch-leninistischer Ideologie anschließt, kann bis zu zehn Jahre ins Gefängnis kommen. Auf Verbreitung des Kommunismus stehen bis zu vier Jahre Haft. Der stellvertretende Justizminister Edward Hiariej sagte, bis zum Inkrafttreten sei eine Übergangsfrist von bis zu drei Jahren vorgesehen.

Auf Druck islamischer Hardliner hat die US-Botschaft in Jakarta den Besuch der Sondergesandten des US-Außenministeriums für die Belange von Homosexuellen, Transsexuellen und queeren Menschen (LGBTQI+), Jessica Stern, abgesagt. Der "Rat der Islamgelehrten", das höchste theologische Gremium des Landes, hatte den für diese Woche geplanten Besuch mit der Begründung abgelehnt, die Mission von Stern stehe nicht im Einklang mit den in Indonesien herrschenden Normen.

Homosexualität ist in Indonesien mit Ausnahme der Provinz Aceh juristisch nicht verboten, aber ein gesellschaftliches Tabu. In Aceh gilt ein bestimmtes islamisches Schariarecht. Seit 2015 können auf Basis der Scharia Homosexuelle in Aceh mit 100 Stockhieben bestraft werden.

Mit Informationen von dpa und KNA