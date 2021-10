Tote und Verletzte bei Erdeben auf Bali

Die beliebte indonesische Ferieninsel Bali ist am Samstag von einem Erdbeben der Stärke 4,8 erschüttert worden. Drei Menschen kamen ums Leben, sieben weitere wurden verletzt. Die Katastrophenschutzbehörde rechnet nicht mit weiteren Opfern. Zwei der Opfer wurden von einem Erdrutsch getötet, der durch das Beben ausgelöst worden war. Ein weiterer Mann starb in der Hafenstadt Karangasem.

Epizentrum fernab touristischer Sehenswürdigkeiten

Das Epizentrum des Bebens lag nordöstlich der Stadt Banjar Wanasari in einer relativ niedrigen Tiefe von zehn Kilometern. Die Region ist weit entfernt von den touristischen Hauptzielen der Insel. Die Erdstöße seien für etwa fünf Sekunden deutlich zu spüren gewesen, so der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde, Abdul Muhari. Indonesien gilt als stark erdbebengefährdet. Der Inselstaat liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo sich mehrere Erdplatten treffen und die seismische Aktivität hoch ist.

Bali empfängt erst seit wenigen Tagen wieder Besucher

Die Naturkatastrophe ereignete sich unmittelbar nachdem sich Bali wieder für Besucher aus dem Ausland geöffnet hat. Der internationale Flughafen ist seit Donnerstag wieder in Betrieb. Ausländische Besucher müssen eine Corona-Impfung nachweisen und fünf Tage in einem Hotel in Quarantäne verbringen, zudem brauchen sie ein Einreisevisum. Nicht alle Touristen dürfen wieder einreisen: Australiern beispielsweise, die normalerweise den größten Teil der Besucher stellen, bleibt die Einreise verwehrt.