Indonesien: Impfen für die Wirtschaft

Lächelnd krempelt Indonesiens Präsident Joko Widodo den Ärmel hoch und lässt sich die erste Impfung des Landes verpassen. "Hat gar nicht wehgetan", sagt er und tritt dann ans Mikrofon: "Die Covid-19-Impfung ist ein wichtiger Schritt, um die Ansteckungskette zu durchbrechen, um unsere Gesundheit und uns alle zu schützen".

Der Präsident ist 59 Jahre alt - und damit gerade noch in der Zielgruppe derer, die in Indonesien mit als Erste geimpft werden sollen. Nach dem medizinischen Personal, Beamten und religiösen Führern sollen es nämlich zunächst die 18- bis 59-Jährigen sein. Das hat mehrere Gründe. Die offizielle Lesart: Der chinesische Impfstoff in Indonesien wurde nur an dieser Altersgruppe getestet. Daher sollen die Älteren abwarten, bis das Gesundheitsministerium sie über die Sicherheit des Impfstoffs informieren kann. Vor allem aber soll und wird das die Wirtschaft wieder ankurbeln.

Die arbeitende Bevölkerung soll als erste Sicherheit erhalten, damit sie wieder ans Werk gehen kann, aber dabei nicht die Krankheit mit nach Hause zu den Alten und Schwachen bringt. Viele Indonesier leben in Mehr-Generationen-Haushalten.

Ein Jahr Gefängnis für Impfverweigerer

Diese Impfstrategie ist das Gegenteil der weltweit üblichen, doch sie trifft auf Zustimmung

"Ich finde es richtig, mit den produktiven Jungen zu beginnen, denn nach der Pandemie ist es wichtig, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Und diese Altersgruppe ist die, die hart arbeitet und sich in der Öffentlichkeit aufhält." 35-jährige indonesische Frau

Etwa 25.000 Menschen sind in Indonesien bisher an Covid-19 gestorben, es gab rund 860.000 Infektionen, und die Fallzahlen steigen rapide. In Indonesien werden die wichtigsten Dinge des täglichen Lebens über das Mobiltelefon abgewickelt. Etwa wird per SMS informiert, wer wann einen Impftermin bekommt. Und dann sollte man diesen auch nicht ablehnen - sonst drohen ein Jahr Gefängnis und hundert Millionen Rupiah Geldstrafe, umgerechnet 6.000 Euro.

Impfen unter gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aspekten

Die Regierung hat auch Influencer für die erste öffentliche Impfung ausgewählt, die die jüngere Zielgruppe erreichen sollen. Das scheint zu funktionieren. Viele Indonesier glauben, dass Covid nicht nur die Gesundheit, sondern alle Aspekte des Lebens gefährde - gesellschaftlich und wirtschaftlich. Dass es sich beim Impfstoff um die chinesische Impfung Sinovac handelt, scheint vielen Indonesiern keine Probleme zu bereiten. Ihr Argument ist, wenn die indonesische Gesundheitsbehörde ihr Okay gegeben hat, dann ist es sicher.

Die Impfung erfüllt die Mindestwirksamkeit von 50 Prozent, die die Weltgesundheitsorganisation vorgibt: In klinischen Tests unter Indonesiern zwischen 18 und 59 Jahren hatte sie eine Wirksamkeit von 65,3 Prozent. Zudem benötigt die chinesische Version des Impfstoffs keine so niedrigen Kühltemperaturen wie andere. In einem Land, das auf dem Äquator liegt, in dem also durchgängig tropische Temperaturen herrschen, ein wichtiger Faktor.

Corona-Impfstoff: Halal und vom Propheten Mohammed abgesegnet

Fast wichtiger als mögliche Nebenwirkungen des Impfstoffes ist die Tatsache, dass er vom Obersten Rat der Muslime Indonesiens für halal, also rein, erklärt worden ist. Ein entscheidender Faktor in einem Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt. Und selbst wenn der Impfstoff es nicht wäre, ginge die Impfung in Ordnung, so die Ansicht gläubiger Muslime. Denn es handelt sich um einem Notfall, und nach den Aufzeichnungen des Propheten Mohammed darf man in Notfällen auch Medizin nehmen, die nicht halal ist.

180 Millionen von den 270 Millionen Bewohnern Indonesiens sollen in den nächsten 15 Monaten geimpft werden. Das Land erstreckt sich über 5000 Kilometer auf 17.000 Inseln, viele Orte sind teilweise nur per Fähre, per Flugzeug oder über schlechte Straßen zu erreichen. Die landesweite Impfung ist ein ambitioniertes Unterfangen, egal, ob man bei Alten oder Jungen anfängt.