Indonesien: "Geist" sorgt für Einhaltung der Coronaregeln

Der Pocong geht um in Indonesiens. Pocong ist der Geist eines Verstorbenen, der keine Ruhe findet. Wem er erscheint, der hat meist selbst nicht mehr lange zu leben. Karno Supadmo aus Kepuh auf Java verkleidet sich seit einiger Zeit jeden Abend als Pocong – mit weißem Gewand und schwarzgeschminkten Augen erschreckt er seine Mitbürger:

"Seit ich als Pocong bei uns spuke, verlassen Kinder und Erwachsene nicht mehr ihre Häuser. Sie bleiben zu Hause und versammeln sich nicht mehr auf der Straße nach dem Abendgebet." Karno Supadmo, Pocong-Geist

Hohe Geldbußen und drastische Strafen

In einer anderen Gemeinde müssen Menschen, die gegen die Pandemieregeln verstoßen, mit einem Schild um den Hals die Straße reinigen: "Ich verspreche, künftig eine Maske zu tragen", steht darauf. Mit einem Sarg im Krankenwagen mitfahren, Saubermachen im Bestattungsinstitut, Koran-Suren rezitieren, hohe Geldbußen natürlich - Drastische Strafen, um die Menschen dazu zu bringen, die Corona-Regeln einzuhalten.

Denn nach wie vor – so belegt es die jüngste Untersuchung des Gesundheitsministeriums – glauben viele Indonesier nicht, dass Covid-19 existiert und setzen sich ganz bewußt über die Auflagen hinweg.

"Abstand fast unmöglich"

"Den Menschen fehlt jegliches Bewußtsein für die Gefahr der Pandemie", glaubt der Arzt Dr. Anjar Privadi, "Deshalb leben sie immer noch ihr ganz normales Leben wie vorher auch. Es ist fast unmöglich sie zu überzeugen, zu Hause zu bleiben oder Abstand voneinander zu halten."

Dabei ist Indonesien neben den Philippinen in Südostasiens am schlimmsten von der Pandemie betroffen. Rund 260.000 Infektionen mag nicht dramatisch viel klingen bei 268 Millionen Einwohnern. Doch die Testkapazitäten in dem Inselstaat sind vergleichsweise gering, die Dunkelziffer dürfte hoch sein. Und die Zahlen steigen rasant – zwischen 3.000 und 4.500 neuen Fällen pro Tag. Vergangenen Donnerstag wurden allein 190 Tote durch Covid gezählt.

"Umsonst gestorben"

"Wir beklagen uns nicht über die vielen Gräber, die wir ausheben müssen", sagt der Totengräber Junaedi bin Hakim in Jakarta, "schlimm ist, dass die meisten umsonst gestorben sind – wegen anderen, die sich nicht an die Regen hielten." Und seine Frau Karolina ergänzt: "Ich fürchte mich sehr, denn es leben Kinder in diesem Haus. Ich habe selbst zwei Kinder, deshalb bin ich sehr verängstigt und besorgt."

Die Regierung in Jakarta hat jetzt eine "Behavioral Change Unit" ins Leben gerufen – also eine Verhaltensänderungs-Einheit, welche die Bevölkerung für die Gefahren von Covid-19 sensibilisieren soll – erklärt deren Chef, Jossef William: "Denn wenn die Menschen die Verhaltensregeln weiter ignorieren, dann könnte sehr bald das Gesundheitssystem Indonesiens kollabieren."

Kliniken an der Kapazitätsgrenze

Schon jetzt arbeiten viele Kliniken hart an der Kapazitätsgrenze – im zentralen Kemayoran Hospital in der Hauptstadt etwa werden derzeit fast 4.000 Covid-19-Patienten behandelt. Der Epidemologe Pandu Riono sieht denn sein Land noch vor einem langen, harten Weg:

"Wir sollten nicht auf einen Impfstoff hoffen. Der kann sicher die Pandemie beenden und helfen die wirtschaftlichen Probleme zu lösen – auf lange Sicht. Jetzt kommt es aber erst einmal auf uns alle an. Dass wir uns vernünftig und verantwortungsvoll verhalten. Es gibt keinen einfachen Weg aus der Pandemie." Pandu Riono, Epidemologe

Kein Wunder also, dass viele Gemeinden zu radikalen Maßnahmen greifen, um Pandemieregeln durchzusetzen. Probeliegen im Sarg allerdings wurde nach heftigen Protesten als Strafe wieder abgeschafft. Der Pocong jedoch wird in vielen Dörfern sicher noch lange umgehen.