Indonesien: 5.000 Vermisste und über 1.700 Tote

Für die Region ist es eine Katastrophe. Besonders dramatisch sind die Schäden nach Erdbeben und Tsunami in Palu, einer 30 Kilometer südlich von Wani gelegenen Stadt mit 380.000 Einwohnern. Dort haben rund 70.000 Menschen ihre Häuser verloren. Etliche Siedlungen entlang der Bucht von Palu sind seit Tagen ohne Strom und Trinkwasser.

Ein Erdloch verschluckte Häuser

Auf am Samstag veröffentlichten Aufnahmen ist die Verflüssigung des Bodens und das anschließende Versinken von Gebäuden zu sehen. "Häuser und Gebäude sind vom Schlamm verschluckt worden, jetzt arbeiten Such- und Rettungstrupps in dem Gebiet“, so ein Sprecher des nationalen Katastrophenschutzes. Nach Darstellung der Behörden sind in Palu im Ortsteil Balaroa nach den Beben am 28. September rund 1.000 Häuser und möglicherweise ebenso viele Bewohner in einer Art Erdloch verschwunden.

Die Menschen hoffen auf Hilfe

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind auf der indonesischen Insel Sulawesi 200.000 Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Dringend benötigte Hilfsgüter kommen erst jetzt allmählich an. Mehr als 82.000 Soldaten, zivile Helfer und Freiwillige suchten in der Stadt Palu nach Toten oder Überlebenden. Die Wahrscheinlichkeit, acht Tage nach dem Unglück noch Überlebende zu finden, sank jedoch deutlich. Insgesamt werden nach Behördenangaben noch rund 5.000 Menschen vermisst, bisher wurden 1.760 Leichen geborgen.

Deutsche Hilfe auf dem Weg

Vom Flughafen Frankfurt startete gestern das THW mit spezieller Ausrüstung nach Sulawesi. Die Lieferung wird aus den insgesamt 1,5 Millionen Euro finanziert, die das Auswärtige Amt als Soforthilfemittel für die Hilfe in Indonesien zur Verfügung stellt. An Bord der Maschine befinden sich den Angaben zufolge 40 Generatoren zur Stromversorgung der Menschen und zum Betrieb von Kommunikationsanlagen. Außerdem reisten ehrenamtliche Helfer des THW mit, die die indonesischen Behörden beim Aufbau und der Inbetriebnahme der Anlagen unterstützen sollen. Im Dorf Pewunu errichteten Mitarbeiter des Roten Kreuzes eine provisorische Klinik auf einem Feld.

Regierung erklärt ganze Gebiete zu Massengräbern

Die Regierung erwägt einige Gebiete auf Sulawesi zu Massengräbern zu erklären. Das Sicherheitsministerium erörtere mit örtlichen und religiösen Führern sowie Angehörigen die Möglichkeit, die Suche nach Opfern in Gebieten wie bei Palu einzustellen und diese als Massengräber zu deklarieren.

Das UN-Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten erklärte mittlerweile, für „sofortige, lebensrettende“ Hilfe seien 50,5 Millionen Dollar (rund 44 Millionen Euro) nötig.