Indien und Pakistan leiden unter extremer Hitze

Der deutsche Botschafter in Indien, Walter Lindner, verweist im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk auf den frühen Zeitpunkt der Hitzeperiode in Indien. Ungewöhnlich sei nicht nur die Temperatur, sondern auch, dass es schon früh im Jahr so heiß werde, so Lindner.

Experten warnen vor den Folgen des Klimawandels

Die extreme Hitze in Indien und Pakistan tritt nach einer Analyse von Mariam Zachariah und Friederike Otto vom Imperial College London als Folge des Klimawandels häufiger auf als früher. Vor dem Anstieg der globalen Temperaturen habe man die Hitze, die Indien in diesem Monat erlebt habe, etwa einmal in 50 Jahren erlebt, erläuterte Mariam Zachariah schon im April. Jetzt komme so ein Ereignis viel häufiger vor – etwa alle vier Jahre.

Solange die globale Erwärmung weitergehe, sei klar, dass auch die Hitze-Extreme weiter zunehmen würden, meint der Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) Stefan Rahmstorf. In Indien erreiche man derzeit Werte, bei denen es wirklich gefährlich sei, sich längere Zeit im Freien aufzuhalten. Südasien sitze prekär an vorderster Front der Klimakrise, schrieb die Weltbank kürzlich.

Keine Besserung in Sicht

Die Wetterdienste vor Ort haben zwar niedrigerer Temperaturen und leichten Regen demnächst angekündigt. Bald würden aber wieder höhere Temperaturen als gewöhnlich in verschiedenen Regionen erwartet, hieß es weiter. Wenn es jetzt schon so heiß sei, wie heiß werde es dann Ende des Monats werden, da würden meist die Temperaturen erwartet, die jetzt schon vorherrschen, so der deutsche Botschafter Lindner. Im westlichen Bundesstaat Maharashtra werden seit Ende März 25 Todesfälle auf Hitzschlag zurückgeführt, wie ein Sprecher des Bundesstaats berichtet. So viele Tote in Folge von Hitze habe es seit mehr als fünf Jahren nicht gegeben. Die meisten Opfer seien in ländlichen Gegenden zu beklagen. Es gilt als wahrscheinlich, dass es weitere Hitzschlag-Opfer in anderen Teilen Indiens gibt.

Weniger Ernte durch hohe Temperaturen

Die Hitze beeinträchtigt auch die Landwirtschaft. In den indischen Bundesstaaten Punjab, Haryana und Uttar Pradesh gab es zehn bis 35 Prozent weniger Weizenertrag, wie die Zeitung "The Economic Times" berichtet. Aus Sorge steigen die Getreidepreise weiter an. So steigt der europäische Future auf Weizen um 1,4 Prozent auf ein Zwei-Monats-Hoch von 392,75 Euro je Tonne.

Die sehr große Hitze scheine die Ernten deutlich zu beeinträchtigen, heißt es bei der Commonwealth Bank. Dies mache die jüngsten Spekulationen um einen möglichen indischen Exportstopp so brisant, weil Indien eines der wenigen Länder sei, das noch ins Ausland liefere. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge denkt die Regierung in Neu Delhi über ein Ausfuhrverbot nach. Der indische Ernährungsminister wies dies allerdings zurück.

Die Hitze lässt den Stromverbrauch in die Höhe schießen. Die Vorratslager für Kohle, von der Indien sehr abhängig ist, sind nicht prall gefüllt. Das führte zuletzt zu stundenlangen Stromausfällen. In Indiens Nachbarland Pakistan warnten Behörden wegen des schnell schmelzenden Schnees bei den nördlichen Hindukusch-Bergen vor Überschwemmungen und einer Gletscherwasser-Ausbruchsgefahr.