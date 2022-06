Artikel mit Video-Inhalten

Indien: Junge nach viereinhalb Tagen aus Brunnen gerettet

In Indien musste ein Junge viereinhalb Tage unter der Erde ausharren. Das etwa zehn Jahre alte Kind war beim Spielen in einen Brunnen gefallen. Einsatzkräfte retteten den Jungen und brachten ihn in eine Klinik.