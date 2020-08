Indien: Erdrutsch auf Teeplantage mit über 40 Toten

Die Monsun-Zeit in Südasien dauert von Juni bis September. Die Niederschläge werden dringend für die Ernte benötigt, allerdings führt der Monsun auch alljährlich zu Überschwemmungen sowie Erdrutschen. In den vergangenen Wochen kamen in Indien, Nepal und Bangladesch mehr als 300 Menschen ums Leben.

Am Samstag mehrere Leichen geborgen

Nun hat sich auch bei einem Erdrutsch auf einer Teeplantage im südindischen Bundesstaat Kerala am Freitag ein schweres Unglück ereignet: Mindestens 43 Menschen seien ums Leben gekommen, heißt es von der örtlichen Polizei.

In der Nacht zum Samstag waren bereits mehrere Leichen geborgen worden. Die derzeitige Monsun-Regenzeit erschwere die Suche nach Opfern, melden die Behörden. Die Bergungsarbeiten dauerten noch an.

Noch viele Menschen werden vermisst

Örtlichen Medienberichten zufolge lebten in der betroffenen Region 78 Menschen, von denen viele noch vermisst würden.