Indien: 15 Kinder in Mine eingeschlossen

Tausende kleine Kohleminen fressen sich in die Hügelkette nördlich von Shillong, Einheimische sprechen von Rattenlochbergbau. In solch eine illegale Mine waren die Jungen ohne jeglichen Schutz auf Bambusleitern hinabgestiegen, um Kohle mit der Spitzhacke aus Erdspalten zu kratzen. Dann brach Wasser ein, ein Stollen stürzte ein. Seither sind die 15 komplett abgeschnitten von der Außenwelt, ihr Schicksal ist unklar.

Wassermassen behindern Rettung

Arbeiter machen sich zum Abstieg in die Mine bereit: Die Männer richten ihre Atemmasken und Sturzhelme, überprüfen die Funkgeräte und Pfeifen, bevor sie in einen Schacht hinuntergelassen werden. Sie sollen die Lage in der Mine erkunden, vor allem den Wasserstand feststellen.

An die Bergung der Teenager, die unter Tage gefangen sind, ist noch nicht zu denken, erklärt O. K. Singh vom indischen Katastrophenschutz: "Der Wasserpegel sinkt einfach nicht, wir brauchen also mehr Pumpen, dann erst kann die Suche nach den Jungen richtig losgehen." Denn dazu müsste der Pegel beträchtlich sinken, derzeit steht das Wasser mehr als 20 Meter hoch. Doch immer wieder werden neue Überflutungen festgestellt, und die leistungsstarken Pumpen, die die staatliche Kohlegesellschaft zur Verfügung stellen will, müssen erst aus einem anderen Bundesstaat herbeigeschafft werden. Das kann dauern.

Beim Katastrophenschutz hofft man, dass die Jungen sich in eine Luftblase retten konnten. Taucher am Unglücksort berichten von Gasgeruch, die Herkunft ist unbekannt.