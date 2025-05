"Inakzeptabel": Volker Beck kritisiert rechte Minister in Israel

Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), Volker Beck, ist ein bekannter Unterstützer Israels. Gegenüber dem israelischen TV-Sender Kan beklagte er nun jedoch, dass es ihm aufgrund der Aussagen rechtsextremer Mitglieder der Regierung von Benjamin Netanjahu immer schwerer falle, zu Israel zu stehen.

Klage über "völlig inakzeptable Stimmen" in Israels Regierung

"Meine Aufgabe, Israel zu verteidigen, wird immer schwieriger, weil es in der israelischen Regierung Stimmen gibt, die völlig inakzeptabel sind", sagte der frühere Grünen-Politiker in einem Interview. "Wenn Minister dazu aufrufen, die Bevölkerung in Gaza auszuhungern oder 'ins Ausland zu schicken', was nichts anderes als eine ethnische Säuberung ist, dann macht das unsere Aufgabe sehr schwierig", sagte Beck.

Beck bezog sich dabei auf Äußerungen der ultrarechten israelischen Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir. Smotrich drohte kürzlich mit einer "totalen Zerstörung" des Gazastreifens. Er sagte zudem, die Einwohner sollten im Süden des Küstenstreifens in einer "humanitären Zone" konzentriert werden. Von dort aus sollten sie dann in großer Zahl das Gebiet verlassen und in Drittländer gehen.

Ben-Gvir hatte sich nach Israels Blockade strikt gegen die Wiederaufnahme humanitärer Hilfslieferungen in den Gazastreifen ausgesprochen. Beide Minister gehören der rechten Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu – aber nicht dessen Partei, dem Likud – an: Smotrich ist Finanzminister, Ben-Gvir Polizeiminister. Beide sind Vertreter ultrarechter Parteien in der Regierungskoalition.

Klarstellen, dass "Israel die Hamas und nicht die Araber bekämpft"

Auf die Frage des Kan-Senders, welche Botschaft er an die beiden habe, sagte Beck, sie sollten klarstellen, dass "Israel die Hamas und nicht die Araber bekämpft". Beck betonte, es sei angesichts der Äußerungen dieser Minister immer schwieriger, der Öffentlichkeit zu erklären, dass Israel weiterhin das Recht habe, die islamistische Hamas militärisch zu bekämpfen – solange diese noch in der Lage sei, Israel anzugreifen und weiterhin Geiseln im Gazastreifen festhalte.

Die Ansichten von Smotrich und Ben-Gvir sollen aus Becks Sicht nicht die israelische Regierungspolitik bestimmen. "Sonst wird es sehr schwierig sein, Israels Sicherheit und Existenz zu schützen. Wir werden es trotzdem tun, aber mit welchen Erfolgsaussichten?", sagte er weiter.

Becks Vorgänger als DIG-Präsident, Reinhold Robbe, hatte ihn im "Tagesspiegel" deutlich kritisiert [externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt]. Robbe warf seinem Nachfolger "fehlendes Mitgefühl für zivile Opfer im Gazastreifen" vor. Beck sei "inzwischen zum Sprachrohr der rechtsextremistischen israelischen Regierung geworden".

Israels Verteidigungsminister will jüdischen Staat im Westjordanland

Becks selbst gestellte Aufgabe, Verständnis für das Handeln Israels zu wecken, dürfte auch durch aktuelle Äußerungen von Verteidigungsminister Israel Katz nicht leichter werden – zumal dieser der weniger extremen Likud-Partei von Premier Netanjahu angehört. Katz kündigte die Errichtung eines israelischen Staates im besetzten Westjordanland an, "wir werden den jüdischen israelischen Staat hier auf diesem Boden errichten", erklärte er bei einem Besuch im Palästinensergebiet. Erst am Donnerstag hatte die israelische Regierung den Bau von 22 neuen Siedlungen im Westjordanland angekündigt.

Katz bezeichnete seine Ankündigung als "entschiedene Antwort auf die terroristischen Organisationen, die versuchen, unserer Kontrolle über dieses Land zu schaden". Es handele sich zudem um "eine klare Botschaft" an Frankreichs Präsident "Macron und seine Partner", erklärte er: "Sie werden einen Palästinenserstaat auf dem Papier anerkennen – aber wir werden den jüdischen israelischen hier auf diesem Boden errichten", sagte Katz.

Harsche UN-Kritik an Israels Hilfsgüter-Blockade

Frankreich leitet gemeinsam mit Saudi-Arabien Mitte Juni eine internationale Konferenz zur Zweistaatenlösung. Diese sieht die Schaffung eines eigenständigen palästinensischen Staates neben Israel vor. Nun forderte er eine härtere Haltung der Europäer sowie westliche Sanktionen gegenüber Israel, sollte sich die Situation im Gazastreifen nicht zeitnah bessern.

Diese bleibt äußert schwierig. Die Vereinten Nationen brachten am Freitag zwar knapp 600 Lastwagenlieferungen durch den israelischen Grenzposten Kerem Schalom in den Gazastreifen, die Verteilung an Bedürftige sei aber kaum möglich, sagte der Sprecher des UN-Nothilfebüros in Genf, Jens Laerke. Er kritisierte die israelischen Behörden scharf. "Die Besatzungsmacht blockiert absichtlich Hilfe für den Gazastreifen", so Laerke. Nirgendwo anders auf der Welt sei eine humanitäre Operation derart behindert worden.

Mit Informationen von DPA und AFP