In turbulenten Zeiten: Deutschland übernimmt G7-Vorsitz

Alpenpanorama trifft höchste Sicherheitsvorkehrungen: Wenn der G7-Gipfel wie schon 2015 vom 26. bis 28. Juni im bayerischen Schloss Elmau die wichtigsten Staatschefs der führenden Industrienationen versammelt, wird Bayern für ein paar kurze Tage zum Zentrum des Weltgeschehens.

2015 trafen hier unter anderem Angela Merkel und Barack Obama zusammen, es wurde extra eine lange Holzbank gezimmert, auf der die Mächtigen der Welt öffentlichkeitswirksam für ein Foto Platz nahmen.

Baerbock: "Gemeinsam handeln, bevor es zu spät ist"

Dieses Jahr wird weniger sorglose Bilder produzieren. Es ist schon jetzt geprägt von Krisen: von der Corona-Pandemie, dem Klimawandel, von außenpolitischen Problemfeldern wie dem Russland-Ukraine-Konflikt, dem Atom-Streit mit dem Iran oder der ständig drängenderen Frage: Wie umgehen mit einer chinesischen Führung, die universelle Werte immer aggressiver in Frage stellt und unverhohlen massive Menschenrechtsverletzungen begeht.

Die Herausforderungen an die deutsche Präsidentschaft sind immens. Zur Leitlinie erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock das Motto "You'll never walk alone", in Anlehnung an die legendäre Fußball-Hymne des FC Liverpool. Beim G7-Außenministertreffen in Liverpool präzisierte Baerbock dann das deutsche Leitmotiv, es sei wichtig zu handeln, bevor es zu spät ist. Mit Blick auf die Klimakrise, mit Blick auf die Pandemie, die man nur global gemeinsam bekämpfen könne. Aber auch mit Blick auf die Widerstandskraft von Demokratien.

Um die Bedeutung des deutschen Vorsitzes zu unterstreichen, reist die Bundesaußenministerin am Donnerstag für einen Tag nach Washington, um dort unter anderem ihren Amtskollegen Antony Blinken zu treffen.

Scholz: "G7 müssen Vorreiter beim Klima werden"

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz ging in seiner Neujahrsansprache kurz auf die Herausforderungen ein und versprach, Deutschland werde die Präsidentschaft nutzen, damit der Staaten-Kreis der G7 zum Vorreiter für klimaneutrales Wirtschaften und eine gerechte Welt wird. Internationale Zusammenarbeit sei wichtig. In einer Welt mit bald zehn Milliarden Menschen werde Deutschlands Stimme nur dann zu hören sein, wenn man im Chor mit vielen anderen auftrete.

Für Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) wäre es ein Erfolg einer deutschen Präsidentschaft, wenn das Thema Klima sehr stark in einem Abschlusskommuniqué notiert und auch auf dem G7-Gipfel der beherrschende Tagesordnungspunkt wäre. Letztlich jedoch seien die G7 das, was die anderen und sie selbst draus machten, erklärt Mölling. Anders als in den Trump-Jahren herrsche nun immerhin keine große Missstimmung unter den Mitgliedern.

Der letzte G7-Gipfel, den die USA ausrichten sollten, war der des Jahres 2020. Er fiel aus – wegen Corona aber auch wegen großer Uneinigkeit unter den G7 selbst. Jetzt unter Biden könnte sich die G7-Gruppe als Gegenprogramm zu Russland oder China positionieren. Auf jeden Fall müsse die Bundesregierung mit einer Stimme sprechen, fordert Mölling.

Wer hat das Sagen in der deutschen Außenpolitik?

Aus der Opposition im Bundestag ist Skepsis zu hören, ob Deutschland der Schlüsselrolle beim G7-Vorsitz gerecht werden kann. Unions-Vizefraktionschef Johann Wadephul, der für außenpolitische Themen zuständig ist, bezweifelt, dass die Bundesregierung schon in der Lage ist, diese Rolle zu übernehmen. Wadephul kritisiert, dass SPD, Grüne und FDP sich oft nicht einig seien – beispielsweise in der Russland- und der China-Politik.

Christian Mölling von der DGAP glaubt, dass sich das ändern wird, eben weil die Bundesregierung noch nicht so lange im Amt ist. Generell wird das wichtige G7-Dossier federführend im Kanzleramt bearbeitet, sprich, der Kanzler sagt in der Regel, wohin die Reise geht. Das G7-Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs auf Schloss Elmau wird jedenfalls Kanzler Scholz leiten.