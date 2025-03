In Finnland leben die glücklichsten Menschen der Welt

Die Finnen bleiben die glücklichsten Menschen der Welt. Zum achten Mal in Folge landen sie im "Weltglücksbericht" auf Platz eins – gefolgt von Dänemark, Island und Schweden. Deutschland verbessert sich zwar um zwei Plätze, landet aber dennoch nur auf Rang 22.

USA auf Rang 24 abgerutscht

Die deutschsprachigen Nachbarländer Schweiz und Österreich verschlechtern sich indes um einige Plätze und landen auf Platz 16 und 17. Die USA rücken eine Position nach hinten und liegen nun an 24. Stelle. Erstmals in den Top Ten vertreten sind dagegen Costa Rica auf Platz sechs und Mexiko auf dem zehnten Platz.

Am Tabellenende: Afghanistan

Zu den unglücklichsten Ländern der Welt gehören laut der Auswertung der Libanon, Sierra Leone und Afghanistan. Insgesamt 147 Staaten umfasst der neueste "Weltglücksbericht", der am Donnerstag anlässlich des Internationalen Tags des Glücks in New York veröffentlicht wurde.

Weltglückstag vor 13 Jahren von der UN eingeführt

Die Einführung des Weltglückstags wurde 2012 durch eine UN-Resolution beschlossen. Der auf subjektiven Einschätzungen beruhende Glücksbericht wird jährlich von einem interdisziplinären Forscherteam erstellt und am 20. März veröffentlicht. In die Auswertung fließen auch Kriterien wie Gesundheit, Lebenserwartung, Wirtschaftsleistung, soziale Beziehungen, Korruption, Spendenbereitschaft sowie Möglichkeiten zu einer freien Lebensgestaltung ein.

Am glücklichsten fühlen sich die Menschen laut dem Bericht, wenn sie sich umeinander kümmern, also Fürsorge teilen und Zeit miteinander verbringen.