In der Krise: Der Druck auf Premier Johnson wächst

Labour nennt die Tories "verdorben" - Die gehen auf Distanz zum Premier

Die Labour-Opposition sieht Johnsons Regierung nach den jüngsten Rücktritten vor dem Ende und forderte umgehend Neuwahlen. Es sei "klar, dass diese Regierung jetzt zusammenbricht", erklärte Oppositionsführer Keir Starmer: "Die Tory-Partei ist verdorben und es wird nichts in Ordnung bringen, lediglich einen Mann auszutauschen."

Auch bei den Konservativen wird die Luft für den Premier immer dünner. "Es ist Zeit für Boris zu gehen", sagte der Tory-Abgeordnete Andrew Bridgen, einer von Johnsons schärfsten Kritikern, dem Sender Sky News. "Er kann das noch ein paar Stunden hinauszögern, wenn er will. Aber ich und ein großer Teil der Partei sind jetzt entschlossen, dass er bis zur Sommerpause weg muss: je früher, desto besser."

Die Presse sieht dem Premier "am Abgrund"

Auch viele Medien sehen für Johnson keine große Zukunft mehr. Die Zeitung "The Times" schrieb unter der Überschrift "Johnson am Abgrund", der "anscheinend koordinierte" Rücktritt der Minister Sunak und Javid könnte den "Todesstoß für den Premierminister" bedeuten. Auch "The Guardian" und die "Financial Times" sahen Johnson einhellig "am Abgrund", während Johnsons früherer Arbeitgeber "The Daily Telegraph" schrieb, der Premier hänge nur noch "an einem dünnen Faden". In einer Blitzumfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprachen sich 69 Prozent der Befragten für einen Rücktritt Johnsons aus.

Der Mittwoch wird ein harter Tag

Der Mittwoch könnte für Johnson somit ein harter Tag werden, zumal er sich ausgerechnet heute der wöchentlichen Fragerunde des Unterhauses stellen muss. Dann steht auch noch eine Befragung des Premiers durch die Vorsitzenden der wichtigsten Parlamentsausschüsse an, unter denen sich auch wichtige parteiinterne Kritiker Johnsons befinden. Allerdings hat Johnson in den vergangenen Jahren bereits eine Reihe von Skandalen und Affären überstanden.