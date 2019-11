In den Händen der russischen Justiz

Die Machthabenden wollten sicher gehen bei den Regionalwahlen im September. Oppositionelle Kandidaten wurden vorsichtshalber vielerorts nicht zugelassen, Zigtausende von Unterschriften im Vorwahlkampf waren plötzlich verschwunden. Es war Sommer, und die Hoffnung war wohl groß, dass die Leute am Meer liegen würden und sich um nichts anders kümmerten als um ihren Urlaub.

Willkürliche Verhaftungen

Es kam jedoch zu massiven Protesten in Moskau. Vor allem junge Leute gingen empört, aber friedlich an mehreren aufeinanderfolgenden Wochenenden auf die Straße. Polizei und Russische Garde knüppelten brutal auf sie ein. 3000 Menschen wurden zumeist willkürlich verhaftet. Es traf auch den einen oder anderen, der nur in der Gegend wartete oder über die Straße ging.

Absurde Vorwürfe

Einige Demonstranten wurden inzwischen wegen der Teilnahme an „Massenunruhen“ verurteilt - in Verfahren, die jedem Recht Hohn sprechen. Absurd die vermeintliche Angst eines Gardisten in voller Schutzmontur vor der auf ihn fliegenden leeren Plastikflasche. Oder die angebliche Beschwerde chinesischer Touristen, sie hätten wegen einer Protest-Veranstaltung das Denkmal des russischen Universalgelehrten Michail Wassiljewitsch Lomonossow nicht fotografieren können. Über ein Dutzend Videos belegen, dass kein Chinese weit und breit zu sehen war.

Vier Jahre Lagerhaft nach zwei Tagen Verhandlung

Der Prozess des Informatikers Konstantin Kotov dauerte nur zwei Tage - das Urteil: Vier Jahre Lagerhaft. Entsprechend groß ist die Solidarität. Jeden Freitag stehen Moskauer Schlange, um in Einzelprotesten vor der Administration des Präsidenten auf das Unrecht hinzuweisen.