In Dänemark dürfen kleine Kinder als erste wieder in die Schule

Es war kein leichter Start, für die Kinder nicht und auch nicht für ihre Eltern oder Lehrerinnen wie Lise Kranz aus Aarhus. Sie begrüßte am ersten Tag "ihre" Grundschüler in ungewohnter Umgebung. Durch die strengen Regeln für den Platz zwischen Tischen waren viele Klassenzimmer für die bisherigen Klassenstärken zu klein. Ersatzräume mussten hergerichtet werden, so wie in dieser Schule ein schlichter Schuppen.

"Wir haben genau nachgemessen, damit wir zwei Meter Abstand zwischen allen haben. Das ist jetzt euer neuer Klassenraum. Hier kommt ihr her, wenn ihr die Jacken aufgehängt habt. Hier beginnen wir den Tag, hier lesen wir morgens und dann ist Unterricht drinnen oder draußen, je nach Wetter."

Strenge Desinfektionsregeln über den gesamten Schultag hinweg

Erst waren nur etwa die Hälfte der Kitas und Schulen bis zur fünften Klasse geöffnet, inzwischen sind es fast alle. Es gelten strenge Distanz- und Hygienevorschriften: Händewaschen alle zwei Stunden, gründliche Desinfektion unter anderem von Handläufen, Türgriffen und Sanitäreinrichtungen - zweimal am Tag. Überall stehen Schilder mit der Aufschrift "Hold Afstand" - "Abstand halten".

Das gilt laut Planung frühestens ab dem 10. Mai dann auch wieder für Schüler der höheren Klassen, die noch zu Hause digitalen Fernunterricht haben. Der stößt bei den Kleinen schnell an Grenzen, auch deshalb hatten sie Vorrang.

"Warum wir mit den Kindern beginnen, hat einen medizinischen und einen gesellschaftsökonomischen Grund. Als Gesellschaft können wir viel gewinnen, weil es für viele Familien schwierig ist, einen gut funktionierenden Alltag hinzubekommen, wenn man zuhause arbeitet und gleichzeitig die Verantwortung für vielleicht drei Schul- oder sogar Kleinkinder trägt." Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, Sozialdemokraten"

"Wir haben 1.800 Kinder unter zehn Jahren auf Corona getestet und nur 1,8 Prozent davon waren positiv. Bei den Erwachsenen sind es zwischen zehn und zwölf Prozent. Aus irgendeinem Grund ist das Virus bei Kindern also nicht sehr dominant. Deshalb haben wir nicht die gleichen Vorbehalte wie zum Beispiel bei normalen Kinderkrankheiten oder der Grippe." Kåre Mölbak, Chef der dänischen Gesundheitsbehörde

Etwas vorsichtiger war da Allan Randrup Thomsen, Professor für Virologie an der Uni Kopenhagen. Nach seinen Worten birgt die Öffnung der Kitas und Schulen doch zumindest ein gewisses Risiko. "Wir wissen, dass Kinder das Virus haben können, ohne Symptome zu zeigen und dass Personen ohne Symptome andere anstecken können. Deshalb müssen wir annehmen, dass Kinder andere infizieren können, aber in welchem Ausmaß, das wissen wir nicht. Bei anderen Atemweginfektionen sind es ja oft die Kinder, die ihre Eltern anstecken. Aber hier ist es anders, da sind die Kinder wohl nicht so hart betroffen.

Skepsis und Aufklärung in dänischen Familien

Diese Einschätzung hat bei vielen Eltern zu skeptischen Reaktionen geführt. Allein 40.000 haben sich inzwischen bei Facebook zu einer Gruppe zusammengetan, weil sie nicht wollen, dass ihre Kinder zu "Versuchskaninchen" gemacht werden. Andere sind mit dem Kurs der Regierung einverstanden. Leute wie Thomas Albeck aus Kopenhagen, dessen Tochter Asta seit einigen Tagen wieder in die Schule geht.

"Sie hat Fragen gestellt und wir haben gesagt, dass die Erwachsenen dafür sorgen müssen, dass alles okay ist. Uns kommt es darauf an, dass sie sich nicht verantwortlich fühlt, denn ein Kind kann schnell vergessen, die Hände zu waschen oder Abstand zu halten. Sie wollte auch wissen, ob sie Freunde umarmen darf. Natürlich, damit muss man bei Kindern rechnen." Thomas Albeck, Vater aus Kopenhagen