In Berlin gilt künftig Maskenpflicht bei Demonstrationen

Nach den umstrittenen Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen vom Wochenende hat Berlin eine Maskenpflicht bei Demonstrationen ab hundert Teilnehmern beschlossen. Ausnahmen soll es etwa für Autokorsos und Fahrrademos geben. Details sollen bei der Pressekonferenz nach der Senatssitzung heute Nachmittag bekannt gegeben werden.

Am Samstag Demo mit ca. 38.000 Menschen

Am Samstag hatten nach Schätzungen der Behörden an den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin insgesamt rund 38.000 Menschen teilgenommen. Bei den Kundgebungen waren die Abstandsregelungen vielerorts nicht eingehalten worden.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte daraufhin bereits am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses angekündigt, dem Senat gemeinsam mit Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) eine Maskenpflicht vorzuschlagen und die Infektionsschutzverordnung entsprechend zu ändern. Die Rechtsänderung sei "ein wichtiges Signal" an die Demoveranstalter, sagte er.

Bisher keine Maskenpflicht bei Demos

Nach der bisherigen Infektionsschutzverordnung in Berlin war Teilnehmern von Demonstrationen nicht vorgeschrieben, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Eine solche Maskenpflicht gilt etwa in Bussen und Bahnen oder im Einzelhandel und seit Beginn des neuen Schuljahres auch in Schulgebäuden, aber nicht während des Unterrichts.