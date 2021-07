In Bayern werden Blutkonserven knapp

Das Bayerische Rote Kreuz ruft die Menschen in Bayern dringend dazu auf, Blut zu spenden. Noch seien die Krankenhäuser mit Blutkonserven versorgt, die Lage sei allerdings relativ ernst, sagt Patric Nohe, der Sprecher des Blutspendedienstes des BRK in Bayern.

Blutspenden halten nicht lange

Zur Blutspende gibt es nach wie vor keine künstliche Alternative. Und die Spenden sind nicht unbegrenzt haltbar: Nur 42 Tage kann eine Vollblutspende, die zum Beispiel bei plötzlichem Blutverlust nach einem Unfall oder schweren Operationen gebraucht wird, aufgehoben werden.

Einfrieren für schlechte Zeiten funktioniert nicht. Daher sei es wichtig, "dass die Blutspende nicht vergessen wird", sagt der BRK-Sprecher. Der Blutspendedienst sei deswegen auf ein kontinuierliches Engagement der Menschen angewiesen.

Blutbedarf schlecht planbar

Es sei immer wieder der Fall, dass man spontan sehr viel Blut benötige. Daher sei es wichtig, dass in den nächsten Tagen und Wochen kontinuierlich gespendet werde. "Die Planbarkeit ist im Moment sehr, sehr schwierig – sowohl für die Krankenhäuser, die immer mal wieder Slots bekommen, in denen sie auf Hochtouren operieren können, als auch für uns." Man dürfe es nicht so weit kommen lassen, dass ein Notstand eintritt. Die Folgen wären fatal, Blut rette Leben, warnte Nohe.

Grundsätzlich könne jeder zwischen 18 und 73 Jahren, der gesund ist und sich fit fühlt, zur Blutspende kommen. Vor der Blutspende müssen potentielle Spender aber einen Fragebogen ausfüllen, in dem sie detailliert Auskunft über ihren Gesundheitszustand oder Vorerkrankungen geben. Dort tauchen auch Fragen zum Sexualverhalten auf.