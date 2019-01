In 65 Stunden: Klima-Aktivistin Greta Thunberg reist nach Davos

"Mehr Angst vor mir als vor der Klimakrise"

Man könne die Zeit in der Bahn gut nutzen, um allerlei Dinge zu tun - zum Beispiel eine Rede zu schreiben, so Thunberg. Der Zeitung "Aftonbladet" sagte sie im Zug, es erscheine so, als hätten ihre Kritiker im Internet mehr Angst vor ihr als vor der Klimakrise.

"Wir tun praktisch nichts"

Für einen Kommentar war Thunberg über die sozialen Netzwerke während der Reise nicht zu erreichen. Sie teilte jedoch ein Video mit ihrer Botschaft für das Weltwirtschaftsforum. Darin sagte sie: "Manche Leute sagen, dass wir nicht genug tun, um den Klimawandel zu bekämpfen. Aber das ist nicht wahr. Um 'nicht genug zu tun', müsste man überhaupt etwas tun. Und die Wahrheit ist, dass wir praktisch gar nichts tun."

Jeden Freitag im Schulstreik

Thunberg setzt sich an vorderster Front für ein stärkeres Klimabewusstsein ein. Sie fordert, dass mehr gehandelt und weniger bloß über den Klimawandel geredet wird. Im Rahmen ihrer Protestaktion "Schulstreik fürs Klima" demonstriert sie jeden Freitag vor dem Reichstag in Stockholm. Die Aktion fand bereits Nachahmer in aller Welt. Auf der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz hatte sie im Dezember gesagt: "Wir müssen verstehen, was für ein Chaos die älteren Generationen angerichtet haben, das wir nun aufräumen und mit dem wir leben müssen."