Impfung: Soldaten-Drohvideo alarmiert Polizei und Bundeswehr

Polizei und Bundeswehr prüfen den Hintergrund eines im Internet verbreiteten Videos, in dem ein Mann in Bundeswehr-Uniform Drohungen gegen den Staat wegen der Corona-Maßnahmen ausstößt. In dem Video, das in sozialen Medien verbreitet wurde, stellt sich der Mann als Oberfeldwebel Oberauer vor.

Er wendet sich insbesondere gegen die beschlossene Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte sowie die für Soldaten bereits geltende sogenannte Duldungspflicht, gemäß der die Covid-Schutzimpfung bei der Bundeswehr zur Vorschrift wurde. Der Mann ist nach BR-Informationen in der Hochstaufen-Kaserne in Bad Reichenhall stationiert.

Soldat droht Politikern der Regierung

Wörtlich sagt der Soldat: "Ich habe allen Politikern der Regierung ihr Schicksal angedroht (...). Ihr kriegt die Möglichkeit, die Duldungspflicht, die Impfpflicht und die Corona-Maßnahmen zurück zu schrauben." Er spricht von einer klaren "Warnung" und setzt der Regierung in sozialen Netzwerken ein Ultimatum "bis morgen 16.00 Uhr", ihre diesbezügliche Politik zu ändern. Gemeint war offenbar der heutige Donnerstag. Das Video wurde in Chatgruppen der Querdenker-Szene bereits mehr als 100.000 Mal geteilt.

Ein anderes Video soll den Soldaten bei einer Kundgebung in Rosenheim zeigen. Dort droht der Mann "Hochverrätern und Feiglingen am Grundgesetz": "Eure Leichen wird man auf den Feldern verstreuen." Im Internet kursiert auch ein angeblicher Brief von Oberauer an seinen Vorgesetzten, in dem er diesem droht. Dieser solle zu seiner Vernehmung besser "eine Pistole" mitnehmen, heißt es in dem Brief.

Zum Artikel: Politiker erhalten Drohschreiben wegen Impfpflicht

Verteidigungsministerium: Nicht hinnehmbare Drohungen

"Die Konsequenzen werden bereits geprüft", teilte das Verteidigungsministerium auf Twitter mit. Das Video enthalte Drohungen gegen den Rechtsstaat, "die nicht hinnehmbar" seien, sagte der Sprecher dem ARD-Hauptstadtstudio. Der Sachverhalt und etwaige Konsequenzen würden bereits geprüft, man könne aber aus rechtlichen Gründen keine weiteren Auskünfte geben.