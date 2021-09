Impfung nach dem Gottesdienst oder im Pfarrheim?

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat die christlichen Kirchen zu einem stärkeren Engagement für die Impfung gegen das Coronavirus aufgerufen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland habe bereits im Frühjahr Gemeindemitglieder zur Impfung aufgefordert, sagte Klein dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" am Donnerstag. Auch muslimische Verbände und Moscheegemeinden hätten "in ihren Communities schon erfolgreich für Impfungen geworben".

Antisemitismus mit Impfkampagne entgegentreten

"Als evangelischer Christ wünsche ich mir, dass dies nun auch die Kirchen verstärkt in Deutschland tun, gerade im Hinblick auf das Gebot der Nächstenliebe", sagte Klein. "Die Impfung schützt uns Einzelne, unsere Nächsten und unsere ganze Gesellschaft. "Die kommende deutschlandweite Aktionswoche #HierWirdGeimpft sei auch eine gute Gelegenheit dafür, antisemitischen Verschwörungsmythen im Zusammenhang mit der Impfkampagne entgegenzutreten", sagte der Beauftragte.

Religionsgemeinschaften und andere zivilgesellschaftliche Akteure sollten auch deshalb ihrer sozialen Verantwortung nachkommen und zum Impfen aufrufen oder eigene Impfaktionen durchführen. "Zeigen wir Judenhass und Demokratiefeindlichkeit die rote Karte und werben weiter für die Impfung, denn sie ist der sicherste Ausweg aus der Pandemie", sagte Klein.

Mainzer Bischof warnt vor "stark steigenden" Infektionszahlen

Eine offizielle Impfempfehlung oder eine Impfkampagne des Rates der Evangelischen Kirche oder der katholischen Bischofskonferenz gibt es bislang noch nicht. Zuletzt haben aber mehrere evangelische und katholische Bischöfe öffentlich dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, sagte am Mittwoch in einem eindringlichen Appell, Erwachsene sollten sich sich zum Schutz von Kindern impfen zu lassen. "Kinder können sich nicht impfen lassen. Wir können sie nur schützen, wenn wir Erwachsene, die die Chance dazu haben, es tun", erklärte der bayerische Landesbischof.

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat ebenfalls eindringlich zur Corona-Schutzimpfung aufgerufen und an die Kirchengemeinden appelliert, auch "ungewöhnliche Orte" für Impfaktionen anzubieten. Die wieder "stark steigenden" Infektionszahlen zeigten, dass die Pandemie nicht überwunden sei und eine Impfung das wirksamste Mittel bleibe, ihr Herr zu werden. "Auch ich habe mich impfen lassen, denn ich begegne täglich vielen Menschen", so der 54-jährige Bischof.

Impfaktionen nach Gottesdiensten

Pfarreien oder andere Einrichtungen im Bistum Mainz sollten versuchen, eigene Impfaktionen durchzuführen: "Beispielsweise im Pfarrzentrum nach dem Gottesdienst oder im Jugendheim einer Pfarrei - natürlich gemeinsam mit den lokalen Gesundheitszentren und mit Ärztinnen und Ärzten vor Ort", schlägt Kohlgraf vor.

Ende Juli hatte der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Man werde das Coronavirus nur besiegen, "wenn wir alle gemeinschaftlich und solidarisch an einem Strang ziehen". Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger hatte am Donnerstag in einem Video versucht, Unentschlossene zu überzeugen: "Lassen Sie sich über eine Impfung beraten. Schützen Sie damit sich selbst und alle, mit denen Sie in Kontakt kommen. Und treffen Sie Ihre Entscheidung im Vertrauen darauf, dass Gott Ihren Lebensweg mit seinem Segen begleitet", sagte Burger.