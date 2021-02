Impfstoffe: Sind Placebo-Studien ethisch noch vertretbar?

Das Dilemma hat sich beim Astrazeneca-Impfstoff gezeigt: Genau die Bevölkerungsgruppe, die den Impfstoff am dringendsten bräuchte, also die Alten und Kranken - das sind auch die, an denen besonders wenig geforscht wird. Im Fall von Astrazeneca ist deshalb unklar, wie gut die Impfung bei über 65-Jährigen wirkt. Die Ständige Impfkommission STIKO empfiehlt sie nur für Jüngere.

Wirkungslose Kochsalzlösung für die Hälfte der Studienteilnehmer

Das Dilemma dürfte sich noch verschärfen: Um herauszufinden, wie gut ein Impfstoff vor einer Infektion schützt, hat in den bisherigen Studien die Hälfte der Studienteilnehmer ein Placebo bekommen – ein Scheinmedikament also, eine wirkungslose Kochsalzlösung. Im Verlauf haben die Forscher dann geschaut, wie viele Corona-Infektionen es in der Placebo-Gruppe gab und wie viele unter den tatsächlich Geimpften. Thomas Mertens, der Vorsitzende der STIKO, sagt, das sei "die Basis für die Berechnung der Wirksamkeit des zu testenden Impfstoffes", und insofern eine sehr wichtige Information.

Die Impfung schützt vor schwerem Verlauf, das Placebo nicht

Die Studien, etwa die von Biontech/Pfizer und von Moderna, sind "doppelblind" - das heißt, weder Probanden noch Studienleiter wissen, welche Personen den Impfstoff bekommen und welche das Placebo. Doch das sei kaum mehr vertretbar, mahnen Medizinethikerinnen und Medizinethiker. Gerade ältere Menschen müssten jetzt so schnell wie möglich den echten Impfstoff bekommen - um zu verhindern, dass sie schwer an Covid erkranken. Die Neurowissenschaftlerin Susanne Schreiber von der Humboldt-Universität Berlin ist Mitglied im Deutschen Ethikrat. Sie sagt, in einer Situation wie jetzt, in der schon Impfstoffe zur Verfügung stehen, hätten die Placebo-Probanden einen echten Nachteil und es würde "ethisch sehr schwierig".

Vergleich mit schon zugelassenen Impfstoffen wäre möglich

Je mehr auch jüngere Menschen in den nächsten Monaten ein Impfangebot bekommen, desto verfahrener wird die Situation. Weitere Placebo-kontrollierte Studien sind dann ethisch fast schon verwerflich. Vielleicht könne man dann auch auf alternative Verfahren ausweichen, so Schreiber.

Etwa, indem man nicht mehr mit Placebo-Gruppen arbeitet, sondern einen Vergleich mit einem anderen Impfstoff anstellt, der bereits zugelassen ist. Eine Gruppe könne also den neuen, zu testenden Impfstoff bekommen und die Kontrollgruppe ein Mittel, das schon gut funktioniert und dessen Wirksamkeit bekannt ist, etwa den Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna. So würde kein Proband leer ausgehen.

Und für Teilnehmer von bereits laufenden Studien müsse es selbstverständlich sein, dass sie die Studie auch vorzeitig verlassen können, wenn sie ein Impfangebot bekommen. In dem Fall müsse die Verblindung aufgehoben werden, damit der Proband erfährt, ob er schon eine Dosis an Impfstoff bekommen hat oder nicht.

WHO mahnt: Placebo-Studien erstmal weiter nötig

Doch Placebo-Studien braucht es weiterhin, moniert eine Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation WHO. Nur so könnten Forscher sinnvoll überprüfen, ob ihr Impfstoff auch ausreichend gut schützt. Das Problem zeigt sich bei einem Blick auf die bisherigen Zulassungsstudien: Biontech zum Beispiel hat acht Covid-Fälle in der Geimpften-Gruppe festgestellt und 162 in der Placebo-Gruppe.

Um überhaupt genügend positive Fälle zu finden, mussten mehr als 40.000 Probanden in die Studie eingeschlossen werden, sagt Jakob Cramer von der WHO-Expertengruppe. Er arbeitet bei der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, kurz CEPI, einer weltweiten Impfstoff-Allianz. Würde man die Placebo-Gruppe ersetzen und den Probanden stattdessen einen anderen, schon zugelassenen Impfstoff geben, so Cramer, dann gäbe es insgesamt viel weniger positive Fälle in den Studien.

Damit die Studien aber trotzdem ihre Aussagekraft behalten und ein Vergleich zwischen den Impfstoffen möglich ist, müssten viel mehr Probanden eingeschlossen werden. Statt 40.000 könnten es dann leicht 100.000 oder mehr sein, sagt Cramer. Man käme dann in Bereiche, in denen die Studien zeitlich und vom Aufwand her extrem komplex würden.

Zwei Alternativen zu Placebo-Studien

Zwei Alternativen zu den Placebo-Studien gäbe es. Beide haben aber ihre Tücken. Erstens: Man könnte in einer Studie einfach alle Teilnehmer impfen, und zum Vergleich die normale, noch ungeimpfte Bevölkerung hernehmen. Doch der Vergleich hinkt, weil sich die Studienteilnehmer, die ja dann sicher wissen, dass sie geimpft sind, womöglich risikofreudiger verhalten und so auch die Gefahr steigt, dass sie sich anstecken.

Zweite Option: Statt zu schauen, wie viele Menschen sich infizieren, könnte das Ziel der Studie ein anderes sein. Nämlich: Wie ist die Immunantwort im Blut? So könnte ein neuer Impfstoff mit einem schon zugelassenen verglichen werden, ohne dass sehr viele positive Corona-Fälle in der Studie auftreten müssen, um eine Aussage zu ermöglichen. Problem hier: Nicht alle Impfstoffe regen das Immunsystem an denselben Stellen an. Deshalb sei nicht klar, ob es überhaupt den EINEN Immunmarker im Blut gibt, der einen guten Vergleich zwischen den Impfstoffen herstellen kann, sagt Cramer.

Suche nach dem Immunmarker

Die WHO-Expertengruppe fordert die Hersteller deshalb dazu auf, in ihren Studien bei den Geimpften nach genau solchen Immunmarkern zu suchen. Ließe sich ein globaler Marker finden, dann wäre das eine echte Alternative zu den Placebo-Studien.