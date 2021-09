Impfstatus-Abfrage durch Arbeitgeber? Politik uneinig

Welche Beschäftigten sind geimpft, welche nicht? Abfragen dürfen Arbeitgeber diese Information in den meisten Fällen nicht. Dabei könnte die Impfquote eines Betriebes eine wichtige Rolle spielen, wenn es um Entscheidungen wie die Rückkehr vom Homeoffice ins Büro geht.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hält eine Abfrage des Corona-Impfstatus am Arbeitsplatz nur in Ausnahmefällen für vertretbar. "Gesundheitsdaten von Beschäftigten sind besonders sensibel, dazu gehört auch die Frage einer Impfung gegen das Coronavirus", sagte Lambrecht den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Ein Auskunftsrecht von Arbeitgebern ist daher für mich nur in bestimmten Fällen vorstellbar, in denen es um besondere Gefährdungssituationen geht."

Heil gegen generelles Auskunftsrecht

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich klar gegen eine Impfstatusabfrage von Arbeitgebern ausgesprochen. "Ein generelles Auskunftsrecht des Arbeitgebers wird es nicht geben können, das Arbeitsrecht gibt das nicht her", sagte der SPD-Politiker im ARD-"Morgenmagazin". Es sei zwar weiter wichtig, dass die Arbeitswelt nicht zum Infektionsherd werde. "Was nicht geht, ist, dass wir sehr persönliche Daten über den Gesundheitsstatus allen zugänglich machen."

Gleichzeitig sprach sich Heil aber für pragmatische Lösungen aus. So sei es etwa möglich, über das Infektionsschutzrecht an besonders sensiblen Arbeitsplätzen wie Krankenhäusern oder Altenheimen eine Art 3G-Regel aufzustellen - also von Arbeitnehmern den Nachweise zu verlangen, dass sie entweder genesen, geimpft oder getestet sind.

Dem Infektionsschutz Rechnung tragen

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) sprach sich für ein Auskunftsrecht der Arbeitgeber aus. "Das Wissen um den Impfstatus kann eine wichtige Information für die Arbeitgeber sein, um dem Infektionsschutz am Arbeitsplatz gezielt Rechnung tragen zu können", sagte der DKG-Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß der "Rheinischen Post".

"Der Arbeitgeber sollte wissen, ob er ein Risiko eingeht, wenn zum Beispiel in Großraumbüros gearbeitet wird oder Besprechungen auch in Präsenz stattfinden", betontet er. Im Gesundheitswesen bestehe für die Arbeitgeber bereits seit 2016 die Möglichkeit, den Impfstatus ihrer Beschäftigten zu erfassen.

Für Holetschek vorstellbar

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte im BR-Interview, dass es für ihn durchaus vorstellbar sei, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeiter künftig nach dem Corona-Impfstatus fragen dürfen. "Datenschutz ist ein wichtiges Thema. Aber es macht schon auch Sinn, das zumindest sehr ernsthaft zu prüfen, ob das möglich ist und vielleicht auch dann durchzuführen."

Abfrage für sechs Monate?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte die Debatte über die Frage angestoßen, ob das Infektionsschutzgesetz geändert werden solle, damit Arbeitgeber zumindest für die nächsten sechs Monate nach dem Impfstatus der Beschäftigten fragen dürften. Er tendiere zu einer solchen Änderung, so Spahn.

Das Bundesdatenschutzgesetz ermöglicht aktuell nur Ausnahmen. Gesundheitsdaten dürfen abgefragt werden, wenn es für die Ausübung des Berufs notwendig ist. Beispielsweise ist es Kliniken erlaubt, den Impfstatus ihrer Beschäftigten abzufragen.