Impfpflicht: Was machen andere Länder?

Angesichts der unklaren Corona-Lage diskutiert die Bundesregierung weiterhin über eine Impfpflicht. Wie gehen andere Länder vor?

3.600 Euro Strafe für ungeimpfte Österreicher

Österreich plant die Impfpflicht ab Februar 2022. Sie soll vorerst für zwei Jahre gelten, und zwar für alle Personen ab dem 14. Lebensjahr, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben. Ausgenommen sind Schwangere und Personen, die nicht ohne Gefahr für Leben oder Gesundheit geimpft werden können, außerdem Genesene für ein halbes Jahr. Alle drei Monate wird anhand des zentralen Impfregisters geprüft, wer sich nicht an die Vorgaben hält. Darauf stehen künftig Strafen von bis zu 3.600 Euro.

Da die Impfpflicht nur für Personen mit Erstwohnsitz in Österreich gilt, sind Urlauber und Urlauberinnen nicht betroffen.

Italien: Impfpflicht für einige Berufsgruppen

In Italien ist die Impfung bislang nur für Beschäftigte im Gesundheitswesen, in Schulen, bei der Polizei und beim Militär vorgeschrieben. Wer sich nicht an die Impfpflicht hält, muss mit einer Suspendierung und Lohnverzicht rechnen. Wer ungeimpft arbeitet, dem droht außerdem eine Geldstrafe zwischen 600 und 1.500 Euro. Für Kontrollen zur Einhaltung der neuen Regeln sind die Führungskräfte der jeweiligen Einrichtungen zuständig. Geschieht das nicht, droht ebenfalls eine Strafe zwischen 400 und 1.000 Euro.

Italiens Regierung hatte bereits am 6. Dezember in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel eingeführt. Wer nicht geimpft oder genesen ist, kann seitdem beispielsweise nicht mehr innen in Restaurants essen, in Diskotheken oder ins Fußballstadion gehen. Im öffentlichen Personennahverkehr trat zudem die 3G-Regel in Kraft.

Dem Nationalen Gesundheitsinstitut (ISS) zufolge breitet sich die Omikron-Variante in Italien rasch aus. Erst vor wenigen Tagen hat die Regierung den Corona-Notstand bis zum 31. März verlängert. Zudem müssen alle Besucher, also auch die geimpften und genesenen, aus EU-Ländern vor ihrer Abreise einen Test vorlegen.

Großbritannien: Impfpflicht für Gesundheitspersonal

In Großbritannien gibt es keine generelle Impfpflicht. Was allerdings in England eingeführt wurde, ist eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, konkret für Pfleger und Pflegerinnen in Altenheimen und für das medizinische Personal des Gesundheitsdienstes NHS, das in der Corona-Pandemie an vorderster Front kämpft. Die Pfleger und Pflegerinnen müssen ihre Impfung bereits seit November nachweisen, für das NHS-Personal soll das ab April 2022 gelten. Bei dem Nachweis geht es um die vollständige, d.h. zweifache Impfung gegen Covid-19. Eine Booster-Impfung wird zwar dringend empfohlen, ist bisher aber nicht vorgeschrieben.

Frankreich schließt Ungeimpfte vom öffentlichen Leben aus

Auch in Frankreich gibt es keine allgemeine Impfpflicht gegen das Corona-Virus. Doch seit Mitte September müssen die Beschäftigten im Gesundheitswesen eine vollständige Impfung nachweisen; und zwar nicht nur das medizinische Personal, sondern auch alle, die dort im Service, etwa in der Kantine oder in der Wäscherei, arbeiten. Wer sich nicht impfen lässt, kann suspendiert werden. Das trifft nach Angaben des Gesundheitsministeriums bislang auf 0,6 Prozent der Beschäftigten im öffentlichen Gesundheitssektor zu.

Nun aber ergreift die Regierung eine Maßnahme, die alle Ungeimpften quasi vom öffentlichen Leben ausschließen wird: Ab Mitte Januar soll aus dem Gesundheitspass ein Impfpass werden. Ein negativer Test reicht dann nicht mehr, um etwa ins Restaurant oder ins Kino zu gehen oder um Kultur- und Sportveranstaltungen zu besuchen.

Lettland: Extrageld für geimpfte Rentner

In Lettland gilt seit dem 15. Dezember eine Impflicht für alle Berufsgruppen, wenn diese nicht von zu Hause aus arbeiten können. Wer sich nicht impfen lässt, dem droht die Kündigung. Derzeit ist die Rede davon, dass etwa 60.000 bis 70.000 Menschen davon betroffen sein könnten. An vielen Arbeitsplätzen macht sich das schon bemerkbar, auch weil viele, die sich nicht impfen lassen möchten, sich zunächst einmal krankschreiben lassen: Nach heftigen Schneefällen im Land fehlten vielerorts Arbeitskräfte zum Schneeräumen, und auch der öffentliche Personennahverkehr in Riga beklagt Personalausfall.

Rentner und Rentnerinnen wiederum bekommen finanzielle Unterstützung, wenn sie sich impfen lassen: In den kommenden Monaten bekommen sie jeweils 20 Euro extra vom Staat als Ausgleich für die derzeit hohen Energiepreise – aber nur bei Vorlage des Impfausweises.

Tschechiens Präsident befürwortet Impfpflicht

Der tschechische Präsident Milos Zeman hat in seiner traditionellen Weihnachtsansprache eine verpflichtende Corona-Impfung befürwortet. Er habe eine solche Verpflichtung anfangs skeptisch gesehen, erklärte er in seiner live übertragenen Fernsehansprache. Als aber immer neue Wellen der Pandemie gekommen seien, habe er seine Meinung geändert. Am Ende habe ihn das Beispiel Österreichs inspiriert, das eine Pflichtimpfung ab Februar 2022 verfügte.

"Ich bin überzeugt, dass das der einfachste Weg ist, die Pandemie zu unterdrücken. Pflichtimpfungen haben wir schon gegen eine ganze Reihe anderer Krankheiten. Daher gibt es keinen Grund, warum wir zu diesen nicht auch das Coronavirus hinzufügen sollten." Es sei besser, einen solchen radikalen Schritt zu setzen, anstatt nur zuzusehen, wie sich überall in Europa Phasen der Entspannung mit neuen Infektionswellen abwechselten.

Unter Verwendung von Agentur-Material.