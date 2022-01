Vor Orientierungsdebatte: Impfpflicht ja oder nein?

Heute diskutiert der Bundestag in einer offenen Orientierungsdebatte über eine allgemeine Impfpflicht. Lange wurde eine solche seitens der Politik ausgeschlossen. Doch mittlerweile sind viele Politiker über Parteigrenzen hinweg überzeugt: Eine Impfpflicht könnte eine Art letztes Mittel sein, um den Ausweg aus der Pandemie zu finden.

Im BR24 Thema des Tages haben die BR24-Autoren Jim Bob Nickschas (pro) und Hans-Joachim Vieweger (contra) ihre persönlichen Argumente für und gegen eine mögliche Impfpflicht dargelegt:

PRO Corona-Impfpflicht

Omikron ist nicht die Lösung, sondern Teil des Problems. Das sollten wir uns vielleicht noch mal ins Gedächtnis rufen, auch wenn wir natürlich alle irgendwie hoffen, dass die aktuelle Corona-Welle uns aus der Pandemie heraus und in die lang ersehnte Endemie hineinführen könnte. Ein Argument gegen die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht ist Omikron nicht.

Denn niemand kann uns garantieren, dass nicht noch weitere Virusvarianten um die Ecke kommen, spätestens nach dem Sommer. Und auch, wenn die Deutschen Europameister im Boostern sein mögen - die Lücke bei den Erstimpfungen ist bei uns immer noch zu groß, vor allem bei den gefährdeten älteren Bevölkerungsgruppen.

Eine allgemeine Impfpflicht würde den Druck erhöhen, sich nun doch noch impfen zu lassen – denn, und das kennt jeder und jede doch von sich selbst: Solange man etwas nicht wirklich machen muss, lässt man es eben. In Bezug auf Corona und das Impfen muss sich das dringend ändern – sonst kommen wir aus dem Teufelskreis von Lockern und Verschärfen nicht heraus.

Und auch wenn sich viele Geimpfte und Geboosterte trotzdem mit Corona infizieren - die Impfung schützt: die Menschen vor schweren Verläufen, die Kliniken vor Überlastung und unser Sozial- und Gesundheitssystem vor Langzeitfolgen durch massenhafte Long Covid-Fälle. (Jim Bob Nickschas, BR24)

CONTRA Corona-Impfpflicht

Es geht nicht nur um einen Piks. Es geht darum, ob der Staat in eine höchstpersönliche Entscheidung von Menschen eingreifen kann. Und es geht damit, wie der Ethikrat zurecht festgestellt hat, um einen erheblichen Eingriff in verfassungsrechtlich geschützte Rechtspositionen. Eine solche Maßnahme müsse zwingend geeignet, erforderlich und angemessen sein, wie der Ethikrat schrieb. Angesichts der Delta Variante hat das Gremium das noch mehrheitlich bejaht.

Doch von all dem kann spätestens in der Omikron-Welle keine Rede mehr sein. Die Krankheitsverläufe sind milder. Trotz hoher Infektion ist das Gesundheitssystem nicht überlastet und vor allem: auch Geimpfte infizieren sich und können andere anstecken. Angesichts dessen wäre eine Impfpflicht nicht verhältnismäßig.

Vor allem aber würde sie schweren Schaden anrichten. Schaden gegenüber der Glaubwürdigkeit der Politik. Sie hat die Impfpflicht noch bis vor kurzem in das Reich der Fake-News verbannt. Natürlich können Politiker ihre Meinung korrigieren, aber in diesem Fall wäre der Vertrauensverlust zu hoch. Mit der Impfpflicht ist also wenig zu gewinnen, aber sehr viel zu verlieren. (Hans-Joachim Vieweger, BR24)