Impfgegner vor Kliniken: Kanada will bis zu zehn Jahre Haft

Radikale Impfgegner auch in anderen Ländern

Auch in anderen Ländern radikalisieren sich Teile der Impfgegner immer mehr. Die Polizei in Italien durchsuchte zum Beispiel kürzlich im Zuge von Ermittlungen mehrere Wohnungen. Die Beamten hatten wochenlang einen inzwischen geschlossenen Chat bei der Mitteilungs-App Telegram beobachtet und 17 Verdächtige ausgemacht, die unter anderem Drohungen gegen den italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi ausgestoßen hatten. In dem Chat soll es laut Polizei Aufrufe zu Gewalttaten gegen Vertreter der Regierung, des Gesundheitswesens und der Medien gegeben haben, die die Corona-Beschränkungen unterstützen.

In den vergangenen Wochen und Monaten kam es zudem in zahlreichen Städten zu Protesten gegen die Corona-Politik oder die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Teilweise eskalierte die Lage und es kam zu gewalttätigen Ausschreitungen und Randalen wie kürzlich im niederländischen Groningen.