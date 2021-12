Impfgegner in Rumänien stürmen Innenhof des Parlaments

Aus Protest gegen die geplanten Corona-Maßnahmen haben laut dem rumänischen Innenministerium etwa 300 Rechtsradikale in der Hauptstadt Bukarest das Wachpersonal des Parlaments überrannt und es bis in den Hof des Gebäudes geschafft. Ein Teil der Demonstranten habe so gegen ein Hoftor gedrückt, dass dessen Schloss aufgebrochen sei. Andere Protestteilnehmer seien von sympathisierenden Angestellten des Parlaments mit Fahrzeugen in den Hof gebracht worden. Autos wurden beschädigt. Insgesamt seien 2.000 Demonstranten auf der Straße vor dem Hofeingang gewesen. Die Polizei schritt zunächst nicht ein.

Ministerpräsident Nicolae Ciuca forderte Innenminister Lucian Bode auf, dafür zu sorgen, die staatlichen Institutionen zu schützen. Bode kündigte eine Untersuchung des Vorgehens der Polizei an.

Aufruf zu Protesten durch extreme rechte Oppositionspartei

Aufgerufen dazu hatte die extrem rechte Oppositionspartei AUR. Sie tritt seit Beginn der Pandemie gegen Vorsichtsmaßnahmen und gegen das Impfen ein. Aktueller Streitpunkt: Die Regierungsparteien wollen einen 3G-Nachweis zur Bedingung an allen Arbeitsplätzen machen. Wer nicht geimpft, genesen oder getestet ist, dürfte dann nicht mehr arbeiten, und müsste in diesem Fall auch nicht mehr bezahlt werden. Die neue Regierung fürchtet die nächste Corona-Welle, denn die hochansteckende Virus-Variante Omikron ist auch in Rumänien angekommen.

Extrem niedrige Impfquote in Rumänien

Nach einem dramatischen Anstieg im Oktober sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in Rumänien zwar seit mehreren Wochen kontinuierlich. Am Dienstag lag sie bei 26,1 pro 100.000 Einwohner, Rumänien gehört aber zu den Ländern mit der niedrigsten Impfquote in der EU. Bislang sind nur 39,2 Prozent der Bevölkerung zweifach - und damit vollständig - geimpft.