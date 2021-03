Impfen nach Plan oder einfach drauf los: Was ist der rechte Weg?

Grundschullehrerin Katrin O. hat ihre siebenjährige Tochter mit zum Impfzentrum gebracht, anders ging es nicht. Um 15.30 Uhr solle sie da sein, hätten sie gesagt - und bitte den Impfpass nicht vergessen. Doch gleich am Parkplatz vor dem Potsdamer Impfzentrum bekommt sie zu hören: "Nein, Kinder dürfen hier nicht rein." Also Termin absagen und einen neuen buchen, oder das Kind draußen im Auto warten lassen?

Die Lehrerin ist froh, dass sie den Termin bekommen hat. Zum Glück gibt es hier vor dem Impfzentrum einen freundlichen Parkplatz-Wächter, der hat angeboten auf die Kleine aufzupassen. Die sitzt schließlich im Auto, die Türen verriegelt und sie darf mit Mamas Smartphone spielen. Eine bessere Lösung haben sie im Impfzentrum nicht parat.

Vor einer Woche noch gab es hier Ärger, weil über 80-Jährige, die nicht mehr gut zu Fuß waren, draußen eine Stunde in der Warteschlange stehen mussten - ohne Sitzgelegenheit bei nur sechs Grad Celsius.

Pro und Contra Impfreihenfolge aufheben

Flexibilität ist das Stichwort. Wie steht es um die Flexibilität, wenn es um die Frage der Impfreihenfolge geht? Da scheiden sich die Geister. Die einen sagen, nein, es gibt eine ganz klare Priorisierung. Erst die über 80-Jährigen, dann in der zweiten Gruppe die über 70-jährigen und Personen mit bestimmten, schweren Erkrankungen. Auch Grundschullehrerinnen wie Katrin O. sind in der zweiten Gruppe.

Es gibt die Sorge, dass es einen Wettkampf um Impfungen geben könnte, bei dem Gewinner und Verlierer von Anfang an feststehen: Wer Macht hat, Einfluss oder gute Freunde in entsprechender Position, der bekommt womöglich schneller eine Impfung. Und wer keinen Einfluss hat, muss sich hinten anstellen.

Impfreihenfolge technisch nicht umsetzbar

Dann gibt es die anderen, die sagen, die Priorisierung sei zwar gut gemeint, aber wenn man sich daran hält, würde es viel zu lange dauern, bis am Ende alle geimpft sind.

Denn die ursprünglich festgelegte Impfreihenfolge lasse sich allein technisch nicht durchhalten, sagen Ärzte. Es sei schon deshalb ein Problem, weil immer wieder Impfdosen übrig bleiben. Und wenn die nicht zum Einsatz kommen, werden sie unbrauchbar. Also, bevor eine Impfdosis verfällt, sollte sie verimpft werden, meinen viele. Und da kann es natürlich passieren, dass wahllos geimpft wird. Also nicht entsprechend der Impf-Priorisierungsliste.

Bundesfamilienministerin will an Priorisierungen festhalten

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die politisch auch für Senioren zuständig ist, warnt vor einer Aufweichung der Impf-Prioritätenliste zulasten älterer Menschen und anderer Risikogruppen.

"Ältere Menschen müssen bei der Impfung ganz besonders im Blick bleiben, weil sie die am stärksten gefährdete Gruppe sind." Franziska Giffey (SPD), Bundesfamilienministerin

Bayern und Sachsen: Änderung der Impfreihenfolge ist denkbar

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) plant, in Grenzregionen von der Corona-Impfreihenfolge abzuweichen. Auch Sachsen hatte angekündigt, wegen hoher Infektionszahlen im Vogtlandkreis die Prioritätenliste bei Impfungen aufheben zu wollen. Künftig sollen sich dort alle Erwachsenen impfen lassen können, ohne festgelegte Reihenfolge.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) allerdings warnt vor einer zu schnellen Aufhebung der Priorisierung bei den Impfungen. Dass etwa in Sachsen wegen hoher Inzidenzzahlen im Vogtlandkreis die Impfreihenfolge nicht mehr gelten soll, sei nicht gut, sagte Stiko-Mitglied Eva Hummers im RBB-Inforadio. Die Reihenfolge, die mal ausgedacht wurde, "ist eine sinnvolle und wichtige, weil damit der knappe Impfstoff am effektivsten eingesetzt werden kann."

Haus- und Fachärzte werden wohl erst im Mai impfen

In der Zwischenzeit tut sich ein weiteres Problem auf. Der Impfstoff wird vorrangig an die Impfzentren geliefert, so dass Haus- und Fachärzte - auch die Zahnärzte haben sich jetzt angeboten - so schnell gar keinen Impfstoff bekommen werden. Ursprünglich war mal die Rede davon, dass die Praxen im Laufe des April mit den Impfungen starten können. Doch danach sieht es nicht mehr aus.

"Die Arztpraxen können das Impfen in hoher Frequenz leisten, wenn sie den Impfstoff bekommen. Der Impfstoff geht jetzt prioritär weiter in die Impfzentren. So dass ich die Haus- und Fachärzte im April eher nicht im Impfgeschehen sehe, weil sie schlicht und ergreifend nicht genug Impfstoff bekommen. So dass wir (darauf) wohl erst im Mai zurückgreifen können." Andreas Gassen, Vorsitzender Kassenärztliche Bundesvereinigung

Flaschenhals sind weiter die Impfstoffe

Der Hausärzteverband (30.000 Ärzte) macht ebenfalls Druck, den Impfstart in den Arztpraxen vorzuziehen. Jeder Tag zähle, auch weil im Sommer die Impfbereitschaft abflauen könne, sagte Verbandschef Ulrich Weigeldt dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Doch was nützt das alles, wenn der Impfstoff noch nicht in ausreichender Menge zur Verfügung steht? Das, was da ist, wird derzeit in die Impfzentren geliefert. Und da scheint auch die Forderung nicht zu helfen, dass es ein ethisches Gebot sei, jetzt "Meter zu machen" mit den Impfungen, die von den niedergelassenen Ärzten vorgenommen werden könnten. Diese Eile fordert die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Buyx.

Viele 80-Jährige noch nicht geimpft

Die Grundschullehrerin Katrin O. hat über zwei Stunden im Impfzentrum zugebracht. Und als hätte die Leitung des Impfzentrums von ihrem Problem erfahren, auf einmal heißt es: Kinder dürfen jetzt doch als Begleitung mit hinein kommen. "Das nenne ich flexibel", sagt Katrin O., die ihre Tochter dann aus dem Auto holt und später selbst mit AstraZeneca geimpft wird.

In der darauffolgenden Nacht habe es keine dramatischen Impfreaktionen, bis auf leichte Kopfschmerzen, berichtet sie später. Was Katrin O. aber tatsächlich Kopfweh bereitet, ist, dass ihr Vater in Baden-Württemberg mit Mitte 70 noch nicht geimpft ist. Und dass der Vater eines Freundes, der in Bochum lebt, als 85-jähriger erst Mitte April seinen ersten Impftermin bekommen hat, obwohl er bereits im Januar damit beschäftigt war, einen Termin zu buchen. "Da läuft etwas ganz und gar nicht gut", sagt sie.