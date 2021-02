Impeachment-Verfahren: Trumps Anwälte kommen ins Schwimmen

Die Ankläger aus dem Repräsentantenhaus wählten einen dramatischen Auftakt. Sie zeigten ein Video. Eine Chronologie der Ereignisse, die demonstrieren sollte, wie Trump seine Anhänger in einen wütenden Mob verwandelt hat. "Wir werden zum Kapitol runterlaufen", sagte Trump seinen Unterstützern. Er forderte sie auf, wie die Teufel zu kämpfen - und sie folgten seinem Ruf.

13 Minuten lang durchlebten die Senatoren im Sitzungssaal noch einmal, was am 6. Januar geschah. "Was Sie an diesem Tag erlebt haben, was wir an diesem Tag erlebt haben, was unser Land an diesem Tag erlebt hat - lässt den schlimmsten Albtraum der Verfassungsväter wahr werden", sagte der demokratische Abgeordnete Joe Neguse und lieferte die Begründung, warum das Amtsenthebungsverfahren gegen einen Ex-Präsidenten von der Verfassung gedeckt sei.

Anwälte sprechen von politischem Kalkül

Der Auftritt der Demokraten hat Trumps Anwälte aus dem Konzept gebracht. "Was wir vor hatten, haben wir geändert, weil wir die Präsentation der Anklageseite gut fanden", sagte Bruce Castor, Trumps Anwalt, dem Plenum. Er legte keinen überzeugenden Auftritt hin. Der Verteidiger schlingerte von einem Gedanken zum nächsten durch seine Rede. Er nannte die Senatoren Patrioten und fordert sie auf, den Prozess zu stoppen. Denn das Verfahren sei von politischem Kalkül getrieben. "Wir sind in Wahrheit hier, weil die Mehrheit im Repräsentantenhaus Donald Trump in Zukunft nicht als politischen Rivalen haben will."

Zu wenige Republikaner für Schuldspruch

Sechs Republikaner stimmen für Fortsetzung. Damit konnte er die Mehrheit der Senatoren nicht auf seine Seite ziehen. Sie stimmten mit 56 zu 44 dafür, das Amtsenthebungsverfahren fortzusetzen. Sechs Stimmen kamen von den Republikanern. Für einen Schuldspruch müssten sich deutlich mehr Republikaner gegen Trump wenden.

Am ersten Prozesstag hat die Anklage-Seite gezeigt, wie sie die Senatoren zu einem Urteil führen will. Mit Fakten. Aber auch mit persönlichen Erinnerungen an den 6. Januar. Der demokratische Abgeordnete Jamie Raskin wurde an diesem Tag von seiner Tochter in den Kongress begleitet. "Ich sagte ihr, wie leid es mir tut, und ich habe ihr versprochen, dass es beim nächsten Mal nicht so wird, wenn sie wieder zum Kapitol mitkommt. Sie sagte: 'Ich möchte nicht zum Kapitol zurückkommen'", erzählte er unter Tränen. Trumps Verhalten nannte er ein "Schwerverbrechen". Und er sagte: "Wenn das kein Vergehen ist für eine Amtsenthebung, dann gibt es keines."