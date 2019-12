Impeachment gegen Donald Trump eröffnet

Trump muss vorerst nicht aus Weißem Haus ausziehen

Nach bisherigem Stand droht Trump jedoch vorerst kein Rauswurf aus dem Weißen Haus. Das eigentliche Verfahren wird voraussichtlich im Januar im Senat stattfinden, der dann die Rolle eines Gerichts einnimmt - und dort haben Trumps Republikaner die Mehrheit. Mindestens 20 von ihnen müssten sich auf die Seite der Demokraten schlagen, um die für eine Amtsenthebung nötige Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Dass Trump also tatsächlich des Amtes enthoben wird, gilt als unwahrscheinlich.

Drittes Amtsenthebungsverfahren der US-Geschichte

Trump ist neben Andrew Johnson (1868) und Bill Clinton (1998) erst der dritte Präsident in der US-Geschichte, der sich einem Votum über ein Impeachment im Abgeordnetenhaus stellen musste. Richard Nixon kam einem Impeachment 1974 in der Watergate-Affäre durch seinen Rücktritt zuvor. Johnsons und Clintons Verfahren scheiterten im US-Senat.

Wutbrief an Nancy Pelosi

Dass die drohende Amtsenthebung Trump nicht vollkommen kalt lässt, machte vor der Debatte im Repräsentantenhaus besonders der Wutbrief an die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, deutlich.

In dem sechsseitigen Schreiben erhob Trump schwere Vorwürfe gegen die Frontfrau der Demokraten und ihre Partei. "Indem Sie mit Ihrem ungültigen Impeachment fortfahren, verletzen Sie Ihre Amtseide, brechen Sie Ihre Treue zur Verfassung und erklären Sie der amerikanischen Demokratie offen den Krieg", hieß es in dem Brief, den das Weiße Haus veröffentlichte.

Pelosi verteidigt Eröffnung des Impeachments

Pelosi wiederum hat die Eröffnung des Impeachments als Pflicht des Kongresses verteidigt. Niemand ziehe in den Kongress ein, um den Präsident des Amtes zu entheben, sagte Pelosi vor dem Votum. Doch die Abgeordneten hätten geschworen, die Verfassung vor ausländischen und inländischen Feinden zu schützen. "Wenn wir jetzt nicht handeln, geben wir unsere Pflicht auf", mahnte sie.

"Er hat uns keine Wahl gelassen." Nancy Pelosi