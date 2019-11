Impeachment-Anhörung gegen Trump: Wichtiger Zeuge sagt aus

Zwei weitere Zeugen belasten Trump

Denn da bekräftigte Army-Offizier Vindman seine Kritik an Trumps Telefonat mit Selenskyj: "Es war unangebracht, es war unangemessen vom Präsidenten, eine Untersuchung eines politischen Gegners zu erbitten, einzufordern." Er habe daher ohne zu zögern den Anwalt des Sicherheitsrates darüber informiert.

Außerdem sagte Vindman, bei einem Treffen mit Vertretern der ukrainischen Regierung in Washington habe Sondland gesagt, für eine Zusammenkunft Selenskyjs mit Trump im Weißen Haus müssten die Ukrainer Untersuchungen ggen die Bidens einleiten.

Auch die Mitarbeiterin von US-Vizepräsident Mike Pence, Jennifer Williams, sagte, sie habe in ihrer Karriere Dutzende Telefonate mit ausländischen Staatschefs mitangehört. Dieses habe sie aber "ungewöhnlich gefunden, weil es im Gegensatz zu anderen präsidialen Gesprächen dezidiert um inneramerikanische Diskussionsgegenstände gegangen sei." Später habe sie außerdem mitbekommen, dass Militärhilfen für die Ukraine vom Weißen Haus - entgegen der Empfehlungen von Außen- und Verteidigungsmisterium - zunächst zurückgehalten, später dann aber doch freigegeben wurden.

Trump wütet auf Twitter gegen Ermittlungen

Der US-Präsident hat die Anhörungen wiederholt diffamiert - und Zeugen via Twitter attackiert. So griff er die ehemalige US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, persönlich an - während diese ihre Aussage im Kongress machte.

In einem jüngst veröffentlichten Video bezeichnete Trump die Anhörungen als "Scharade". Die Amerikaner sollten sich aber selbst eine Meinung bilden.