Immunologe Watzl: "Das Gröbste haben wir hinter uns"

Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, zeigt sich mit Blick auf die Pandemie verhalten optimistisch. Im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2 sagte er: "Das Gröbste haben wir sicherlich hinter uns. Aber man muss auch klar sein, es wird uns noch über die nächsten Jahre beschäftigen. Es wird gute Jahre geben und es wird auch wieder schlechte Jahre geben."

Besonders dreifache Impfungen schützen

Der Leiter des Fachbereichs Immunologie an der TU Dortmund wies nochmal darauf hin, wie gut die Impfung schützt, besonders wenn man dreifach geimpft ist.

"Die Impfungen tun genau das, was sie tun sollen, sie schützen vor einem schweren Verlauf, sie schützen leider nicht so gut vor der reinen Ansteckung was sie noch bei Delta gemacht haben. Wir haben viele Infizierte, aber nicht so viele auf den Intensivstationen." Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie

Lockerungen nur teilweise gut

Mit gemischten Gefühlen blickt Carsten Watzl auf die beschlossenen Lockerungen. Bei Veranstaltungen im Freien oder was die 2G- und 3G-Regelungen betrifft, könne man "sicher ein paar Sachen lockern". Aber: "Was ich kritisch sehe, ist, dass die Maskenpflicht wirklich so großflächig wegfällt, gerade auch in Bereichen des öffentlichen Lebens, wo auch Leute hinmüssen, die sich noch schützen müssen. Gerade beim Einkaufen, in der Apotheke, hätte ich mir schon gewünscht, dass die Maskenpflicht weiter bestehen bleibt."