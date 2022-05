Immunologe: Covid-19-Erkrankung verhindern, nicht die Infektion

Auch wenn in Ansbach und dem Landkreis Bayreuth die Corona-Inzidenz noch über 1.000 liegt, bayernweit gehen die Zahlen zurück. Seit heute gibt es in den bayerischen Kitas und Schulen keine regelmäßigen Corona-Tests mehr. Und in München fiel vor wenigen Tagen die Entscheidung für ein Oktoberfest 2022. Wo stehen wir gerade in der Pandemie? Das BR24 Thema des Tages klärt dies mit dem Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI), Professor Carsten Watzl.

"Viele Menschen glauben, dass die Pandemie vorbei ist"

Die Omikron-Variante sei hochansteckend – auch bei geimpften, so Carsten Watzl. "Zum Glück ist diese Variante weniger gefährlich als frühere Varianten. Das hat natürlich auch mit dem Impfschutz zu tun", fügte er hinzu. Aber auch wenn viele Menschen glaubten, die Pandemie sei schon vorbei, habe uns das Virus noch nicht verlassen.

Glücklicherweise sei die Krankenhausbelastung, gerade die der Intensivstation, deutlich reduziert. Die Strategie müsse nun sein, "nicht unbedingt die Infektion zu verhindern, sondern die Erkrankung".

Zum Überblick "So entwickeln sich die Corona-Zahlen in Deutschland"

Persönliche Faktoren bestimmen, wer sich ansteckt

Nach den Worten des Immunologen habe eine Ansteckung mit Covid-19 viele Faktoren. Und obwohl das Thema inzwischen besser erforscht sei, so könne man weiter nicht vorhersagen, wer sich anstecken kann und wer nicht. "Selbst wenn zwei Personen der gleichen Virusmenge ausgesetzt sind, kann es passieren, dass die eine Person sich ansteckt, die anderen nicht", so Watzl.

Gründe dafür seien persönliche Faktoren, wie eine bereits bestehende Immunität gegen Coronaviren oder ein gutes, angeborenes Immunsystem.

Watzl: In Schulen weiter auf Covid-Symptome achten

Der Wegfall der regelmäßigen Corona-Tests in Schulen und Kitas werde wieder zu mehr Infektionen führen, so Carsten Watzl. "Bei den Kindern wissen wir, sie können sich zwar infizieren – zum Glück werden die allermeisten aber nicht sehr schwer erkranken."

Die Strategie, die Erkrankung zu kontrollieren und weniger die Infektion, bedeute aber auch, dass weiter auf Symptome geachtet und freiwillig getestet werden müsse. In Schulen dürften nicht wieder Infektionsherde entstehen, "die dann wieder nach Hause getragen werden und dort an vulnerabel Leute infizieren", so der Immunologe.

Infektionsherd Oktoberfest?

Dass nach zwei Jahren Pause im Herbst wieder das Münchner Oktoberfest stattfinden darf, sieht Watzl hinsichtlich der Einschleppung von Virusvarianten eher nicht als zusätzliches Risiko: "Auch ohne Oktoberfest gab es genug Reisebewegungen, dass Virusvarianten uns erreicht haben". Aber wenn auf dem Oktoberfest viele Menschen zusammenkommen, werde es auch wieder mehr Infektionen geben. "Da können auch wieder Leute schwer erkranken, während sie vielleicht noch in München sind. Das heißt, da muss man sich auch auf eine höhere Klinikbelastung einstellen."

An der frischen Luft sieht der Immunologe im Sommer jedoch die Ansteckungsgefahr bei Veranstaltungen als unkritisch an.

Politik muss auf den Herbst vorbereitet sein

Auch wenn bei vielen Bürgerinnen und Bürgern der Eindruck entstanden sein könnte, dass Corona vorbei sei, so sollte sich dieser Eindruck in der Politik nicht durchsetzen, so Professor Watzl. "Die Situation wird sich im nächsten Herbst wieder verschlimmern: Wir werden wieder mehr Infektionen haben und die große Frage ist – ist es jetzt noch mit Omikron oder eine davon abgeleiteten Variante? Oder wieder was komplett Neues? Auf jeden Fall sollte man vorbereitet sein, dass man wieder Impfkapazitäten hat."

Nach seinen Worten sei dann eine weitere Auffrischungsimpfung das wichtigste Mittel. "Ich hoffe, dass wir mit relativ wenig Maßnahmen durch den nächsten Herbst und Winter kommen", fügte er hinzu.