Immer weniger Deutsche spenden immer mehr

Gemeinnützige Organisationen dürften sich über das Spendenverhalten der Deutschen freuen: Von Januar bis September dieses Jahres sind 3,3 Milliarden Euro für den guten Zweck zusammen gekommen. Das ist die zweithöchste Summe seit 2005. Das hat das Marktforschungsinstitut GfK im Auftrag des Deutschen Spendenrats ermittelt.

Deutlich weniger Menschen spenden

Die Studie verdeutlicht aber auch eine ganz andere Entwicklung – und die dürfte gemeinnützigen Organisationen eher Sorgen bereiten: Die Zahl der Menschen, die spenden, nimmt seit Jahren ab: Von Januar bis September 2018 waren es 16,5 Millionen, eine halbe Million weniger als im Vorjahreszeitraum und damit der niedrigste Wert seit 2005.

Wert der einzelnen Spenden steigt

Dass wieder mehr Geld für den guten Zweck zusammenkommt, liegt daran, dass die Höhe der einzelnen Spenden zugenommen hat: Sie liegt durchschnittlich bei 35 Euro. Der mit Abstand größte Teil davon fließt in humanitäre Hilfe, nämlich drei Viertel. In den Tierschutz gehen nur sechs Prozent der Spenden, in den Umwelt- und Naturschutz knapp 4 Prozent.

Warum sind Spenden wichtig?

Tausende gemeinnützige Organisationen und Stiftungen setzen sich für den guten Zweck ein, ob regional oder weltweit. "Es gibt so viele Projekte, in denen Gutes getan wird, sei es für Kinder, Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, Denkmal- oder Tierschutz", sagt Daniela Geue, Geschäftsführerin des Deutschen Spendenrats. "Auch bei Naturkatastrophen sind Spenden wichtig."

Die Zeit, in der die Deutschen traditionell viel spenden, steht gerade bevor: "Der Dezember ist der stärkste Monat", sagt Geue, "wir hoffen, dass es wie in den Vorjahren eine große Spendenbereitschaft gibt." Der Deutsche Spendenrat rechnet damit, dass das Spendenvolumen in der Weihnachtszeit auf über 5 Milliarden Euro steigt.