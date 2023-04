Immer noch Lieferengpässe bei Medikamenten

Krebsmedikamente, Antibiotika, Kinderarzneien – in diesen Bereichen kommt es besonders oft zu Engpässen. Die Ursachen sind vielfältig. Eine besonders wichtige: der Kostendruck auf die Pharmahersteller. Dieser habe dazu geführt, dass viele Unternehmen ihre Medikamente weniger in Deutschland als vielmehr im Ausland zum Verkauf anbieten.

Probleme bei rund 470 Arzneien

Laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gibt es derzeit bei rund 470 Medikamenten Lieferschwierigkeiten. Allerdings sind darunter mehrere wirkstoffgleiche Arzneimittel. Versorgungsengpässe liegen laut dem Bundesinstitut nicht vor.

Die Bundesregierung plant eine Reihe von Maßnahmen, um die Lage zu entspannen. Doch die würden nicht ausreichen, kritisieren Vertreter der Apothekerverbände und der Pharmaindustrie. Sie und weitere Branchenexperten trafen sich in Berlin zu einem "Pharmagipfel", zu dem Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek eingeladen hatte.

Kritik an Bundesregierung

Der CSU-Politiker wirft der Ampel-Koalition vor, nicht genug gegen die Lieferengpässe zu unternehmen. Vor allem bemühe sich die Bundesregierung zu wenig, Hersteller aus dem Ausland nach Deutschland zu locken. "Wir wollen, dass Firmen wieder hier bei uns produzieren, dass Wirkstoffe hier hergestellt werden", sagte Holetschek im Interview mit BR24. Dazu brauche es eine Strategie und entsprechende Anreize.

Wie diese Anreize aussehen sollen, erklärt die Branche selbst. Firmenvertreter fordern mehr Digitalisierung im Gesundheitssystem sowie weniger Bürokratie und Auflagen, um zum Beispiel an neuen Medikamenten forschen zu können.

Pharmaindustrie will höhere Preise durchsetzen

Bei den klinischen Studien sei Deutschland im Ranking vom zweiten Platz auf den sechsten Platz zurückgefallen, kritisiert beispielsweise Heinrich Moisa, Vorsitzender der Geschäftsführung des Pharmaunternehmens Novartis. Zudem wollen die Firmen höhere Preise für ihre Produkte durchsetzen können. Das Spardiktat durch Festbeträge und Rabattverträge müsse ein Ende haben, so die Forderung.

Apotheker fordern mehr Geld

Mehr Geld wollen auch die Apotheker haben. Denn die Suche nach bestimmten Medikamenten bei Kollegen oder Großhändlern in einer Region koste oft viel Zeit. Diese Arbeit werde nicht ausreichend honoriert, kritisiert Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Die Apotheker fordern zudem mehr Entscheidungsspielräume, wenn es darum geht, den Patienten zu helfen – beispielsweise mit eigenen Rezepturen.

Ampel-Politiker weisen Kritik zurück

Die Branchenvertreter sind sich einig: Die Bundesregierung drehe lediglich an einzelnen Stellschrauben. Der große Wurf fehle. Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Andrew Ullmann, sieht das anders. Zwar sei man offen für Vorschläge, doch viele Forderungen aus der Branche habe die Ampel-Koalition schon auf den Weg gebracht.

Lauterbach will Preisregeln für Kindermedikamente lockern

Und in der Tat hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Anfang April einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Lieferengpässen vorgestellt. In dem steht beispielsweise, dass die Preisregeln für Kindermedikamente gelockert werden sollen. Pharmahersteller können dann ihre Preise einmalig um 50 Prozent erhöhen – Festbeträge und Rabattvereinbarungen sollen in diesem Bereich abgeschafft werden.

Maßnahmen gegen Mangel bei Antibiotika

Auch bei anderen Arzneien will der SPD-Minister den Preisdruck senken – zum Beispiel bei Antibiotika. In diesem Bereich sollen künftig bei patentfreien Arzneien, sogenannten Generika, nicht nur die günstigsten Anbieter zum Beispiel aus China und Indien zum Zuge kommen, sondern verstärkt Hersteller mit höheren Preisen aus Europa. Ist diese Maßnahme erfolgreich, will sie Lauterbach auch auf Medikamente gegen Krebs ausweiten.

Doch die Pläne aus dem Bundesgesundheitsministerium gehen den Branchenvertretern nicht weit genug. Sie fordern, den Preisdruck noch bei viel mehr Medikamenten zu senken und die Bedingungen für die Pharmaindustrie zu verbessern.

Krankenkassen warnen vor steigenden Beiträgen

Doch wer soll das bezahlen? Die Krankenkassen warnen bereits vor steigenden Krankenkassenbeiträgen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek fordert, der Bund solle mehr Steuermittel einsetzen. Damit schiebt er die Finanzierungsfrage nach Berlin.

Schon heute leistet sich Deutschland eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP, Andrew Ullmann, hält es für sinnvoller, das Gesundheitssystem zu reformieren und dadurch freie Mittel zu gewinnen – zum Beispiel mit der Krankenhausreform. Doch diese Reformpläne aus dem Bundesgesundheitsministerium lehnt Bayern bisher ab.