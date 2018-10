Immer mehr Tote in Indonesien

Tausende Tote befürchtet

Noch ist die Region Dongalla weitgehend abgeschnitten, viele Dörfer unter Schutt und Schlammlawinen buchstäblich begraben. Die Zahl der Toten muss daher ständig nach oben korrigiert werden, es könnten am Ende Tausende sein, fürchtet Sutopo Purwo Nugroho vom indonesischen Katastrophenschutz. "Die Identifizierung so vieler Toter stellt uns vor massive Probleme. Wir schätzen, die Zahl der Opfer wird weiter steigen in der Region Donggala und Palu. Inzwischen wissen wir, dass die Tsunami Welle teilweise bis zu sechs Meter hoch war und einige Menschen sich gerettet haben, in dem sie auf Bäume kletterten", sagt er.

Hat das Tsunami-Warnystem versagt? Das ist eine viel diskutierte Frage. Nach dem verheerenden Tsunami von 2004 mit mehr als 200.000 Toten waren die Sensoren im Meer installiert worden. Doch die Welle vom vergangenen Freitag - ausgelöst durch ein Beben im Meer - raste mit 800 Stundenkilometer schnell wie ein Düsenjet auf die Küste zu.

Keine 15 Minuten brauchte die Wasserwand für die knapp 80 Kilometer bis zum Strand. Wo hunderte ausgelassen in den Sonnenuntergang feierten. So wie Adi, der seine Frau umarmte als das Wasser sie aus seinen Armen riss. Inzwischen hat er ihre Handtasche am Strand gefunden. Aber keine Ahnung, wo seine Frau sein könnte - und ob sie noch lebt. So wie Unzählige andere auch.