Immer mehr Rentner auf Grundsicherung angewiesen

Immer mehr Rentnern in Deutschland droht ein Abrutschen in die Altersarmut. Neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass immer öfter Grundsicherung beantragt wird. Die Inflation komme im Sozialamt an, sagt Linken-Fraktionschef Bartsch.