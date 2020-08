Immer mehr Müll: Regierung will Hersteller zur Kasse bitten

140 Liter Müll hinterlässt jeder Bundesbürger pro Jahr im öffentlichen Raum. Das ist etwa eine Badewanne voll mit Kippen, Verpackungen, Plastikbechern. Oftmals achtlos weggeworfen, fallen gelassen oder in und neben Abfallbehältern entsorgt. Wegräumen muss das alles die Stadtreinigung. Und das kostet Geld: 700 Millionen Euro pro Jahr. Geld, das bisher die Bürgerinnen und Bürger über Steuern und Gebühren aufbringen.

Hersteller von Einwegplastik sollen zahlen

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will das ändern und die Kosten anders verteilen. "Es ist nur gerecht, wenn wir künftig die Bürger entlasten und im Gegenzug die Einwegplastik-Hersteller zur Kasse bitten", sagte sie bei der Vorstellung einer Studie des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) in Berlin. Noch werde rechtlich geprüft, wie das möglich ist. Aber die Studie biete eine gute Basis. Zum ersten Mal sieht man, wie viel Straßenmüll anfällt und was es kostet, ihn loszuwerden. Bis dahin setzt Schulze auf Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger. Höhere Bußgelder lehnt sie ab: Man könne ohnehin nicht in jeden Park Ordnungsbeamte schicken, die aufpassen.

Kunststoff-Verband: Müllsünder ächten

Mara Hancker von der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen sieht den Vorstoß von Schulze kritisch: Ihrer Meinung nach dürfen nicht die Hersteller zur Kasse gebeten werden, sondern diejenigen, die den Müll nicht sachgerecht entsorgen. Ihr schweben daher höhere Strafen für Müllsünder vor.

Bußgelder in Bayern: Ab fünf Euro aufwärts

Achtlos eine Zigarettenkippe wegschnippen, einen Plastikbecher fallen lassen, das kann schon jetzt teuer werden. Je nach Kommune wird ein Bußgeld fällig, in Augsburg sind das 40 Euro, in München geht es bei fünf Euro Verwarnung los, je nach Verschmutzungsgrad können aber auch bis zu 55 Euro fällig werden. Nürnberg startet bei 15 Euro, wenn sich der Kippen-Schnipser uneinsichtig zeigt.

Eine Zigarettenkippe kann mindestens 40 Liter Wasser vergiften. Die Kippe ist Sondermüll, und sie enthält Plastik, das sich nur sehr langsam abbaut. Allein die Entsorgung der Kippen kostet die Kommunen im Jahr 225 Millionen Euro.

Starke Zunahme von Einwegplastik

Der Vorsitzende des VKU, der Mainzer OB Michael Ebling, beobachtet seit Jahren, dass das Müllaufkommen zunimmt. Was seiner Einschätzung nach vor allem an den vielen To-go-Produkten liegt, aber auch damit zu tun habe, dass weniger Menschen zu Hause kochen und sich ihr Essen liefern lassen würden.

Ab Sommer 2021: Einwegplastik EU-weit verboten

Ab Juli 2021 verbietet eine EU-Richtlinie europaweit Einwegplastik: Einmalbesteck, Trinkhalme, Wattestäbchen, Einweggetränkebecher aus Styropor sind dann nicht mehr zugelassen. Über das Gesetz, das die Bundesregierung dazu erlassen hat, muss noch in Bundestag und Bundesrat abgestimmt werden.