Immer mehr Kinder sind übergewichtig und adipös

Dass immer mehr Kinder und Jugendliche zu viel wiegen, hat bereits in den 1990er Jahren begonnen. Ein Trend, der sich bis heute hält und durch die Einschränkungen der Pandemie weiter verschärft wird. Schulschließungen und kaum öffentliches Leben im Lockdown erhöhen die Problematik.

Fertigprodukte und zu wenig Bewegung

Die Ursachen der Adipositas bei Kindern lägen oft in den vielfältigen Angeboten der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, so Dr. Susanna Wiegand, Kinderärztin und Adipositas-Expertin an der Berliner Charité. Auch das Angebot an Lebensmitteln und in der Getränkeindustrie habe sich in den vergangenen Jahrzehnten enorm verändert. Es gebe vViele verschiedene Fertigprodukte, die oftmals gesüßt wären und zu viele ungesunde Zusatzstoffe aufweisen. Auch die Verpackung dieser Produkte spräche speziell die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen an, so Wiegand. Die mangelnde Bewegung und zu viel Zeit am Hand und Tablet gehörten ebenso zu den Ursachen von Übergewichtig.

In der Gesellschaft muss sich was tun

Es müsse sich gesellschaftlich einiges tun, damit Kinder und Familien es besser schaffen ein gesundes Gewicht zu halten, so Susanna Wiegand. Werbung für ungesunde Lebensmittel könnte verboten werden. Die Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln, der sogenannte "Nutri-Score" sollte ihrer Ansicht nach verpflichtend sein. Auch eine unterschiedliche Besteuerung von Lebensmitteln könnte helfen. Ungesunde Lebensmittel könnten noch höher, gesunde niedriger besteuert werden, schlägt die Medizinerin vor.

Außerdem müsse die Verpflegung in Schulen und vielen Kitas besser werden. Und die Kommunen sollten dafür sorgen, dass alle Kinder mit dem Rad oder zu Fuß zur Schule kommen können. Die Grundschulen könnten noch mehr für Bewegung tun und die Sportvereine sollten mehr in die Schulen integriert werden und ein Besuch im Hallenbad müsste für alle bezahlbar sein.

Grundlagen für Adipositas bereits bei Kleinkindern

Adipositas kann schon im Kita-Alter begünstigt werden. Kleinkinder die immer im Kinderwagen sitzen und zum Essen noch verdünnten Brei oder Folgemilch trinken, nähmen viel mehr Kalorien auf, als sie bräuchten. Ab dem ersten Geburtstag sollte man keine Flaschennahrung mehr geben. Gesunde Ernährung beginne aber bereits in der Schwangerschaft, so die Expertin. Werdende Mütter sollten sich gesund und ausgewogen ernähren und auch nicht rauchen. Wenn Babys vor der Geburt über- oder unterversorgt wurden, sei das Risiko höher, später Übergewicht zu entwickeln.