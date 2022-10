Immer mehr junge Menschen absolvieren Uni oder Fachhochschule

In Deutschland hat der Anteil hoher Bildungsabschlüsse in den vergangenen 20 Jahren offenbar deutlich zugenommen. Das geht aus der am Dienstag in Berlin vorgestellten Studie "Bildung auf einen Blick 2022" der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervor.

Deutschland liegt immer noch unter dem Durchschnitt

Demnach stieg der Anteil der 25- bis 34-Jährigen mit einem Uni- oder Fachhochschulabschluss auf 36 Prozent. Damit liegt er zwar unter dem Durchschnitt von 48 Prozent in vergleichbaren Industrieländern. Allerdings verfüge Deutschland über ein "leistungsstarkes Berufsbildungssystem", das für eine niedrige Arbeitslosenquote und gute Bezahlung in dieser Bildungsgruppe sorge.

Anreiz höheres Gehalt und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt

Als Grund für den Anstieg wird eine steigende Arbeitsmarktnachfrage nach fortgeschrittenen Kompetenzen genannt. Zudem bietet ein höherer Abschluss nach Angaben von OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher einen "sehr hohen Einkommensbonus". Im OECD-Durchschnitt verdienen Vollzeitbeschäftigte mit Hochschulabschluss oder Meister demnach rund 50 Prozent mehr als Arbeitskräfte mit Berufsausbildung oder Abitur und fast doppelt so viel wie Arbeitskräfte ohne berufliche Ausbildung oder höheren Schulabschluss. "Bildung zahlt sich aus", sagte Schleicher.

Sorgen wegen hoher Schulabbrecher-Quote

Kritisch bewertete der OECD-Bildungsexperte Andreas Schleicher die weiterhin im Länder-Vergleich sehr hohe Quote an Schülern ohne Abschluss. Ihr Anteil sei sogar auf 14 Prozent gestiegen. Ein weiterer Schwachpunkt sei auch die vergleichsweise geringe Teilnahme an Weiterbildungen. Positiv bewertete er einen "enorm erfolgreichen" Kita-Ausbau zwischen 2005 und 2015.

Frauen und Männern fast gleichauf

Der Anteil an Frauen in diesem Bildungsbereich ist mit 51 Prozent gegenüber 49 Prozent an Männern in Deutschland fast ausgeglichen. Allerdings gibt es in Fächergruppen berufsbildender Bildungsgänge deutliche Differenzen. Etwa im Ingenieurs- und Bauwesen liegt der Frauen-Anteil bei 11 Prozent, während er im Bereich Gesundheit und Soziales 83 Prozent beträgt.

Lehrer verdienen in Deutschland vergleichsweise sehr gut

Positiv sticht Deutschland den Angaben zufolge bei der Bezahlung von Lehrkräften hervor: Sie erhalten nach Luxemburg die zweithöchsten Gehälter und damit doppelt viel wie im OECD-Durchschnitt. Dass dennoch ein großer Lehrermangel herrscht, führte Schleicher auf Strukturen zurück, fehlende Karrierechancen und den Mangel an Möglichkeiten zu individueller Betreuung von Schülern. Prien nannte ferner eine geringe gesellschaftliche Anerkennung.