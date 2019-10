Immer mehr Drohungen gegen Politiker in Thüringen

Kurz vor der Landtagswahl am kommenden Sonntag häufen sich in Thüringen Morddrohungen gegen die Spitzenpolitiker der Parteien. Wie am Montag bekannt wurde, erhielt neben dem Kandidaten der CDU, Mike Mohring, auch der grüne Spitzenkandidat und Fraktionschef Dirk Adams, eine Drohmail von mutmaßlichen Rechtsextremisten. Das bestätigte Adams gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunk. Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ist demnach Drohungen ausgesetzt.

Messerattentat und Autobombe angedroht

Wie schon bei Mohring ging auch das Drohschreiben gegen Adams per E-Mail in seinem Wahlkreisbüro in Nordhausen ein. Der Absender, eine sogenannte "Cyber-Reichswehr", kündigte darin ein Messerattentat oder eine Autobombe an, wenn Adams nicht bei den Grünen austrete.

CDU-Spitzenkandidat Mohring berichtete, dass sich der Absender als "Staatsstreichorchester" ausgegeben habe. In dem Schreiben wurde gefordert, dass er bis Sonntagmittag seinen Wahlkampf einstellen sollte - ansonsten drohten die Absender, würden sie ihn "wie die Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker abstechen oder eine Autobombe zünden." Das teilte Mohring am Sonntag in einem Video auf Twitter und Facebook mit. "Wir dürfen keinen Platz lassen für Hass, für Gewalt, für Aggressionen, für Morddrohungen", warnte Mohring.

Landeskriminalamt ermittelt

Er hatte bereits Ende September eine Morddrohung erhalten. Der Absender der Postkarte nahm damals nach CDU-Angaben indirekt Bezug auf den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU). In dem Drohschreiben hieß es demnach, Mohring sei die Nummer zwei, die demnächst einen "Kopfschuss" erhalte.

In allen Fällen ermittelt das Landeskriminalamt. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums ist eine Gruppierung namens "Staatsstreichorchester" bereits bekannt. Diese sei auch in der Vergangenheit schon aufgefallen. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Bundesregierung beobachtet die Morddrohungen gegen Politiker in Thüringen und anderswo "mit großer Sorge", wie der Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin sagte. Diese richteten sich gegen Repräsentanten des Staats und der freiheitlichen Demokratie.

Auch Drohungen gegen Bundespolitiker

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sagte der "Welt", die Drohungen würden sehr ernst genommen. "Es handelt sich nicht um Bagatelldelikte." Er bestätigte, dass auch Ramelow Drohungen ausgesetzt sei. In diesem Zusammenhang sei in der vergangenen Woche die Wohnung eines bekannten Rechtsextremisten im thüringischen Pößneck durchsucht worden, wo der Ministerpräsident zu einem Wahlkampftermin erwartet wurde. Bei dem Mann wurden Maier zufolge scharfe Waffen gefunden.

Auch Grünen-Chef Robert Habeck hatte im Thüringer Landtagswahlkampf Morddrohungen bekommen. In diesem Zusammenhang durchsuchte die Polizei am Freitag die Wohnungen von zwei Beschuldigten. In einem Fall soll sich ein polizeibekannter Rechtsextremer illegal Schusswaffen besorgt haben. Im zweiten Fall soll ein 27-Jähriger aus Nordthüringen öffentlich zu schweren Straftaten gegen den Grünen-Bundesvorsitzenden im Rahmen von dessen Wahlkampftour in Thüringen aufgerufen haben.