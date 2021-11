Immer mehr Bundesländer verschärfen Corona-Maßnahmen

Nach Bayern, Sachsen, dem Saarland und Hamburg haben auch die Landesregierung in Schleswig-Holstein eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen beschlossen. Ab sofort gilt die 2G-Regel in Innenbereichen von Freizeiteinrichtungen und Gaststätten. Damit können diese nur noch von Geimpften oder Genesenen besucht werden.

Ausgangssperren für Ungeimpfte

In Sachsen gilt ab heute eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr morgens in Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz über 1.000. Die gilt in mehreren Landkreisen. Angehörige eines Haushalts dürfen sich nur noch mit einer weiteren Person treffen. Geimpfte, Genesene sowie Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren zählen nicht. Die Öffnungszeiten für Gaststäten werden begrenzt, für den Einzelhandel gilt 2G.

Ausgangssperren für Ungeimpfte gibt es ab sofort auch in besonders von der Pandemie betroffenen Kreisen in Baden-Württemberg. Wie das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises mitteilte, gilt hier ab Montag, dass Nichtgeimpfte die Wohnung zwischen 21.00 Uhr und 5.00 Uhr nur aus triftigen Gründen verlassen dürfen. Dazu zählen etwa berufliche Tätigkeiten oder die unaufschiebbare Versorgung von Tieren.

Gleiches gilt im Landkreis Biberach. Daneben gehört in Baden-Württemberg auch der Ostalbkreis zu den Gegenden mit den höchsten Infektionszahlen. Es sei davon auszugehen, dass es nicht bei diesen drei Kreisen bleibe, sagte der Amtschef im Sozialministerium, Uwe Lahl. Der für das Ministerium ausschlaggebende Schwellenwert sei "600 und eine dynamische Lage", so Lahl.

Lockdown in neun bayerischen Landkreisen

Im Saarland und Hamburg traten bereits am Samstag verschärfte Regeln in Kraft. In Innenbereichen etwa von Restaurants gilt ebenso wie beim Sport in geschlossenen Räumen grundsätzlich die 2G-Regel. Im Saarland müssen sich beim Besuch von Clubs und Diskotheken auch Geimpfte und Genesene nach der 2G-Plus-Regel zusätzlich testen lassen.

Am Freitag hatten die besonders betroffenen Bundesländer Bayern und Sachsen weitreichende Corona-Maßnahmen beschlossen. Bayern hatte am Freitag für Landkreise mit einer Corona-Inzidenz von über 1.000 einen Lockdown verhängt. Zudem sagte die Regierung in München landesweit sämtliche Weihnachtsmärkte ab und verfügte die Schließung von Klubs, Bars und der gesamten Nachtgastronomie.

Neuinfektionen und Klinik-Aufahmen steigen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 386,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 5,34 an. Für das Wochenende liegen noch keine neuen Angaben vor. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15,5.

Hospitalisierungs-Inzidenz entscheidender Faktor

Bund und Länder hatten als entscheidenden Maßstab für eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen hatten Bund und Länder am vergangenen Donnerstag diese sogenannte Hospitalisierungsinzidenz festgelegt.

Ab einem Wert von drei gilt in einem Bundesland flächendeckend für Veranstaltungen die 2G-Regel. Ab einem Wert von sechs gilt die 2G-Plus-Regel, bei der die zugelassenen Geimpften und Genesenen zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Ab einer Rate von 9 können die Länder weitergehende Verschärfungen wie Kontaktbeschränkungen einführen. Am Freitag lag die Hospitalisierungsinzidenz laut RKI bundesweit bei 5,34. Für das Wochenende lagen keine neuen Angaben vor.