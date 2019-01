Im Streit ums Familiengeld deutet sich Lösung an

Erst vergangene Woche hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt, gegen den Bund zu klagen, weil der Streit ums bayerische Familiengeld nicht zu lösen sei. Nun deutet sich doch eine Einigung an: "Ich glaube, dass wir zeitnah eine Lösung erreichen können", sagte Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD). Ähnlich klingt das in Bayerns Sozialministerium: "Wir verhandeln intensiv mit dem Bund. Eine Lösung scheint greifbar."

Streit um Anrechnung auf Sozialleistungen

Der größte Streitpunkt zwischen Bund und Freistaat ist die Anrechnung auf Sozialleistungen: Geht es nach dem Bundessozialministerium, müssen etwa Hartz-IV-Empfänger das Familiengeld auf ihre Leistungen anrechnen lassen.

Das führt im Moment dazu, dass die Auszahlung des Familiengeldes in Bayern vom Wohnort abhängt: Ist der Bund für die Jobcenter zuständig, gibt es in der Regel kein zusätzliches Familiengeld. Anders sieht es in den sogenannten Optionskommunen aus: Dort ist der Freistaat für die Jobcenter zuständig.

Ungleichbehandlung soll beendet werden

Geht es nach dem Bundessozialministerium, ist es rechtswidrig, dass kommunale Jobcenter in Bayern das Familiengeld nicht auf Leistungen wie Hartz-IV anrechnen. "Wir haben eine klare Rechtsauffassung, an der sich erst mal nichts geändert hat", sagte Bundessozialminister Heil. Der Zustand, dass Jobcenter in Bayern unterschiedliches Recht anwenden, sei nicht tragbar. Deshalb geht es in den Gesprächen nun darum, wie das bayerische Familiengeldgesetz geändert werden muss, heißt es aus dem Bundessozialministerium.

Nur mit einer Gesetzesänderung könne erreicht werden, dass das Familiengeld nicht auf die Leistungen der Grundsicherung angerechnet werden muss. Ziel sei es, die "in Bayern derzeit bestehende Ungleichbehandlung" von Sozialleistungsempfängern "sehr schnell" zu beenden. Es ist allerdings noch nicht bekannt, wie genau die Gesetzesänderung aussehen wird.

Rückwirkende Auszahlung

Für Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer ist eine Lösung des Streits damit verbunden, dass Eltern, denen das Familiengeld bislang nicht ausgezahlt wurde, dieses auch rückwirkend bekommen. "Wenn es dazu führen sollte, dass ich einen Halbsatz ändern muss oder irgendwo zwei Worte einfügen muss, würde ich das selbstverständlich tun", sagte Schreyer.

Das Familiengeld beträgt monatlich 250 Euro je Kind im Alter von 13 bis 36 Monaten. Es wird seit September 2018 ausgezahlt, unabhängig vom Einkommen und Berufstätigkeit der Eltern. Im Wahlkampf des vergangenen Jahres gehörte es zu den großen Versprechen der CSU.