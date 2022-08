Im Schnitt täglich zwei Angriffe auf Asylbewerber in Deutschland

In Deutschland werden im Durchschnitt zwei Asylbewerber pro Tag attackiert. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. In der ersten Jahreshälfte verzeichneten die Behörden insgesamt 424 meist rechtsmotivierte Straftaten.

Gewalt nimmt zu

In der ersten Hälfte des Jahres 2021 gab es noch 576 derartige Delikte. Allerdings setzten die zumeist rechtsradikalen Täter laut Innenministerium in diesem Jahr mehr Gewalt ein: 86 Opfer, unter ihnen drei Kinder, wurden bei Angriffen verletzt. Das ist demnach ein klarer Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 62 Verletzten. In einem knappen Viertel der Fälle handelte es sich um Gewalttaten wie Brandstiftung, Körperverletzung und den Einsatz von Sprengstoff und Waffen.

43 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte

Hinzu kommen in der ersten Jahreshälfte 43 Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, Sachbeschädigungen, Schmierereien und Propaganda, sowie 12 Angriffe gegen Hilfsorganisationen und freiwillige Helfer im Bereich Flucht und Asyl.

Die meisten Angriffe auf Asylbewerber, die sich unabhängig von einer Asylunterkunft ereigneten, gab es laut der Statistik mit jeweils mehr als 60 in Bayern und in Brandenburg.

Angriff auf Afghanin in Gräfelfing

Erst am Freitag war in Gräfelfing bei München eine junge Frau an einer Bushaltestelle von einem Mann rassistisch beleidigt und geschlagen worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Dienstag hatte der 65-Jährige die Frau zunächst als "scheiß Ausländerin" bezeichnet. Als die 25 Jahre alte Afghanin gehen wollte, habe der Deutsche sie geschüttelt, geschlagen und dabei leicht verletzt.

Eine Streife nahm den Mann kurze Zeit später vorübergehend fest. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.