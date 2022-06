Im Schatten des Krieges: Junge Erwachsene und die Bundeswehr

Letzte Handgriffe, es ist 9.30 Uhr: David Matei holt einen silberfarbenen Laptop aus der Tasche, stellt ihn auf das Lehrerpult und schließt einen Beamer an. Das Klassenzimmer vor ihm ist noch leer, doch in wenigen Augenblicken wird sich das ändern. Dann wird Matei vor Schülern stehen – wie so oft.

Was ihn erwartet, weiß er jetzt noch nicht. Jeder Tag sei ein klein wenig wie eine Wundertüte. Das könne man schon so sagen, meint er. Wie es läuft, sei abhängig davon, wann er komme und wer da vor ihm sitze. Heute werden es Abiturienten sein. Der Zeitpunkt scheint günstig: Es ist Donnerstagvormittag. Also weder die erste Stunde an einem Montagmorgen noch eine am späteren Nachmittag.

"Einsatz" am Gymnasium

Matei ist Jugendoffizier der Bundeswehr. Dienstgrad: Hauptmann. Er stammt aus Nürnberg, wuchs in der Oberpfalz auf und diente bei den Gebirgsjägern in Bad Reichenhall. Sein Studium absolvierte er an der Bundeswehruni in München. Jetzt ist er im Raum Stuttgart im Dienst. Dort besucht er unter anderem Vereine oder Schulen, an diesem Tag ein Gymnasium in Ludwigsburg.

Der Jugendoffizier nennt das einen "Einsatz". Und den beginnt er freundlich: "Jederzeit Fragen stellen, jederzeit reingrätschen", ermutigt er seine Zuhörer. Für einige von ihnen stehen die Prüfungen im Fach Gemeinschaftskunde noch bevor. In diesen Kurs ist der Hauptmann gekommen. Er verspricht, ein paar Dinge über die Vereinten Nationen einzustreuen, die auch fürs Abi nützlich sein können und hat Worte der Bewunderung übrig für seine Zuhörer: "In eurem Zustand war ich damals nicht mehr in der Schule. Also auf jeden Fall schon Mal nicht schlecht!"

Eingeladen von der Lehrerin

An der Schule, dem Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg, ist Matei kein Unbekannter. In den Kurs eingeladen hat ihn Lehrerin Anna-Lena Spothelfer. Sie sagt, sie könne nur angelesenes Wissen vermitteln. Da sei es manchmal gut, wenn jemand wie Matei aus erster Hand berichte und die Schüler darüber diskutieren könnten - gerne kontrovers.

An diesem Tag sind die meisten von ihnen in Badehosen und Hawaiihemden erschienen. Ein Spaß während der Abizeit: ein "Mottotag". Einer hat ein Handtuch über die Schultern geworfen. Der Letzte schlurft verspätet in Badelatschen herein. Er muss in die erste Reihe. Ganz links am Fenster lässt er sich auf einen Stuhl fallen und stützt den Kopf auf die Hände.

Matei lässt sich davon nicht abbringen. Er trägt ein Diensthemd mit kurzen Ärmeln: Hellblau, glattgebügelt. Die Dienstgradabzeichen auf den Schultern sind grün unterlegt in der Waffenfarbe der Gebirgsjägertruppe. Bart und Frisur: akkurat.

Sein Thema soll die Schüler in die Ferne entführen, aber nicht an den Badestrand, sondern nach Westafrika: Es geht um Mali und den dortigen Einsatz der Bundeswehr.

Die Bundeswehr in Mali

Warum man im letzten Monat kurzzeitig über Mali gesprochen habe, will Matei wissen. Die Finger bleiben unten. Der junge Mann mit dem Handtuch zupft es auf seinen Schultern zurecht. Kein Problem, meint der Hauptmann. Dafür sei er ja da. Doch zunächst geht es um Grundsätzliches: Um die Frage, wer die Bundeswehr ins Ausland schicke, etwa. Die Schüler sollen die Finger heben bei Optionen, die ihnen Matei vorschlägt. Für den Deutschen Bundestag entscheiden sich alle bis auf einen.

Dann zeigt Matei eine Präsentation mit Karten und Bildern. Er spricht über Malis koloniale Vergangenheit, die Geografie des Landes und über Verteilungskämpfe; Über Terrorismus, die Tuareg, den jüngsten Putsch und über die Kritik am Einsatz. Der Hauptmann erklärt die Zusammenhänge – kurz, knapp, leicht verständlich. Auf den Bildern sind Aufklärungsfahrzeuge auf Sanddünen zu sehen und ein MG-Schütze auf dem Boden. Einsatzrealität, von der die Schüler im Laufe des Vortrages noch mehr hören werden – live aus Mali. Denn Matei ruft einen Kameraden an.

18 Auslandseinsätze und Missionen der Bundeswehr

Er schildert auch, wo die Bundeswehr aktuell überall sonst so im Ausland aktiv ist: 18 Einsätze und Missionen zählt er auf. Eine, die in der Slowakei, überrascht einen der Schüler. Ja, sagt Matei, die sei "brandaktuell". Eine Reaktion auf den Krieg in der Ukraine. Er will wissen, welche Missionen da noch dazugehörten. Welche damit in irgendeiner Art und Weise zusammenhängen. Einige Finger gehen hoch: Litauen, Rumänien. "Perfekt", sagt der Hauptmann: In Rumänien helfe die Bundeswehr den Luftraum zu überwachen.

Missionen wie diese lassen die Bundeswehr in den Augen der Abiturienten plötzlich sichtbarer werden – durch die Berichterstattung über sie und auch durch die Zusammenhänge mit dem Krieg in der Ukraine. Das wird in Gesprächen am Rande des Vortrags deutlich.

Sie habe fast nichts über die Bundeswehr gewusst, meint eine junge Frau. Mit der Armee habe sie sich kaum beschäftigt, sie habe schließlich "nicht so richtig Kontakt dazu". Eine andere sagt, sie habe "Respekt vor denen, die das machen". Ein Mitschüler ergänzt, sein grundsätzliches Bild der Bundeswehr habe sich nicht gewandelt in den letzten Wochen. Ihm sei aber deutlicher bewusst geworden, "dass die Bundeswehr vielleicht nicht so gut ausgestattet ist, wie sie sein müsste".

Es ist eine Momentaufnahme.

Einer will Offizier werden

An diesem Tag ist das Echo der Schüler verhalten positiv. Sie wirken interessiert, keinesfalls ablehnend. Einer weiß schon, dass er nach dem Abi zur Marine geht. Er will Offizier werden. Ihn reizen die Technik, die Möglichkeiten und die Seefahrt, sagt er. Er glaube, das sei das Richtige für ihn. Der russische Angriff auf die Ukraine bestärke ihn in der bereits vorher getroffenen Entscheidung. Im Kurs der Abiturienten vor denen Matei spricht, ist er der einzige, bei dem diese Entscheidung feststeht. Für die anderen ist eine Bewerbung bei der Bundeswehr eher kein Thema: Er habe andere Pläne, sagt ein junger Mann. Der nächste empfindet es als "schwierig, sich zu etwas zu verpflichten".

Erster Kontakt mit der Bundeswehr

Doch klar ist auch: Für viele junge Menschen in Deutschland ist der Besuch eines Jugendoffiziers der erste Kontakt mit der Bundeswehr. Seit die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, muss sich kein junger Mann mehr gedanklich mit der Musterung auseinandersetzen. Post vom Kreiswehrersatzamt? Längst Geschichte.

Einer wie Matei wird da zwangsläufig fast schon zum "Bindeglied", wie es Ex-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) einmal beschrieben hat. Vielleicht gar zum Botschafter. Matei gefällt diese Bezeichnung für ihn und die anderen Jugendoffiziere, die von Standorten im ganzen Bundesgebiet aus sicherheitspolitische Inhalte vermitteln sollen.

Diskutieren statt Rekrutieren ist ihr Job – und das nur auf Einladung der Lehrkräfte, die auch die Themen auswählen. Bei manchen Vorträgen gehe es schon mal hoch her, sagt Matei. Doch er unterliegt der Verpflichtung, Diskussionen zuzulassen. Auch kontroverse, denn mitunter sind Veranstaltungen von Jugendoffizieren umstritten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) etwa wendet sich gegen deren Vorträge: "Die politische Bildung – auch in Fragen der Sicherheitspolitik – gehört in die Hand der dafür ausgebildeten pädagogischen Fachleute und nicht in die von Jugendoffizieren", schreibt die GEW. Die Gewerkschaft fordert: Friedensinitiativen sollten die gleichen Möglichkeiten eingeräumt werden wie der Bundeswehr.

Werben für die Bundeswehr dürfen Jugendoffiziere indes nicht. Bei Fragen zu beruflichen Möglichkeiten bei der Bundeswehr verweise er weiter, sagt Matei. Zuständig seien die Karrierecenter – also die Einrichtungen, die heute im weitesten Sinne die Arbeit der einstigen Kreiswehrersatzämter erledigen.

Mehr Nachfragen in den Karrierecentern

Unmittelbar nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine habe es dort deutlich mehr Nachfragen gegeben, teilt eine Sprecherin der Bundeswehr in Köln mit. Inzwischen habe sich die Situation aber wieder normalisiert.

Doch während in den Karrierecentern offenbar wieder weniger Anfragen eingehen, sind die Vorträge von Jugendoffizier David Matei deutlich gefragter. Mit dem Krieg in der Ukraine habe sich etwas verändert, meint der Hauptmann: Das Interesse an der Bundeswehr sei gestiegen. Oft werde die Frage gestellt, wieso sie nicht vor Ort eingesetzt werde.

Oder: was die NATO sei und wie das Bündnis funktioniere. Für einen Jugendoffizier sind Fragen zu Aufgaben der Bundeswehr und zur NATO Alltag – und zwar seit Jahrzehnten. Ein Thema aber sei plötzlich wieder sehr präsent, sagt Matei: "Die Wehrpflicht". Die treibe viele seiner jungen Zuhörer am meisten um. Einige sorgten sich vor einer Wiedereinführung.