Im Prozess gegen "Blood & Honour" sollen die Urteile fallen

Im Prozess gegen mehrere Rechtsextremisten aus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen haben vor dem Landgericht in München die Plädoyers begonnen. Am Nachmittag wird voraussichtlich das Urteil fallen. Die Angeklagten sollen die Neonazi-Organisation "Blood & Honour" weitergeführt haben, die im Jahr 2000 vom Bundesinnenministerium verboten wurde.

"Blood & Honour" agiert weltweit und wird mit Gewalt und Terror in Verbindung gebracht. So haben Aktivisten des Netzwerks etwa den Terroristen des NSU Geld, Ausweispapiere, konspirative Wohnungen, Sprengstoff und vermutlich auch Waffen für das Leben im Untergrund besorgt.

Angeklagte sollen verbotene Organisation wiederbelebt haben

Die Angeklagten im Verfahren vor dem Münchner Landgericht sollen ab dem Jahr 2016 versucht haben, die Organisation neu zu beleben, unter anderem indem sie eine CD mit Neonazi-Musik in Ungarn produzieren ließen und versuchten ein Rechtsrock-Konzert zu organisieren. Allerdings wurden die bayerischen Sicherheitsbehörden schon früh auf die Aktivitäten aufmerksam, starteten umfassende Überwachungsaktionen und zerschlugen das Netzwerk im Dezember 2018 mit einer deutschlandweiten Razzia.

Staatsanwaltschaft fordert Bewährungsstrafen

Dadurch sei Schlimmeres verhindert worden, betonte die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer. Die Organisation habe kaum Außenwirkung entfalten können. Deshalb hat die Anklagebehörde auch umfassenden Deals zugestimmt: Gegen Geständnisse sollen alle Angeklagten Strafnachlässe erhalten, alle geforderten Haftstrafen sollen zur Bewährung ausgesetzt werden, einige Angeklagten kommen mit Geldstrafen davon, gegen einen Beschuldigte wurde das Verfahren noch während des laufenden Prozesses gegen Geldauflage eingestellt.

Urteile am Nachmittag erwartet

Einige Verteidiger versuchten in ihren Plädoyers am Dienstagnachmittag die Mandanten als harmlos und weitgehend unpolitisch darzustellen. Obwohl etwa auf den beschlagnahmten Neonazi-CDs ganz offen zu Mord an Migranten und Juden aufgerufen wird, sei bei Treffen der Gruppe nie über Gewalt gesprochen worden. Heute Vormittag werden die Plädoyers fortgesetzt, das Urteil wird voraussichtlich am Nachmittag fallen