Im Hambacher Forst abgestürzter Journalist ist tot

In dem von Aktivisten besetzten Bereich im Hambacher Forst ist es zu einem tödlichen Unglück gekommen. Ein Journalist ist durch eine Hängebrücke mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Laut Polizei dokumentierte er das Leben der Aktivisten in den Baumhäusern.

Rettungskräfte können nichts mehr tun

Rettungs- und Polizeikräfte haben sofort Erste Hilfe geleistet, konnten den Mann aber nicht mehr retten. Er erlag seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei betonte, der Unfall habe sich nicht bei einem polizeilichen Zugriff ereignet. Alle Arbeiten zur Räumung im Hambacher Forst seien sofort eingestellt worden. Seit knapp einer Woche wird der Wald zwischen Köln und Aachen von der Polizei geräumt, damit das Gelände gerodet werden kann.

Der Energiekonzern RWE will dort Braunkohle abbauen. Umweltschützer versuchen seit Jahren, die Räumung durch Baumbesetzungen und andere Aktionen zu verhindern.

39 der gut 50 Baumhäuser geräumt

Der Unfall ereignete sich am siebten Tag des großangelegten Polizeieinsatzes. Zuvor hatten die Beamten zwei Sitzblockaden von Kohlegegnern gewaltfrei aufgelöst, wie ein Polizeisprecher vor Ort sagte. An einer Mahnwache im Hambacher Forst nahmen Beamte einen Kohlegegner fest, der einen Polizisten an der Hand verletzt hatte.

Bis zum Mittwochnachmittag waren weiterhin 39 der gut 50 von Klimaschützern errichteten Baumhäuser geräumt. Zur voraussichtlichen Dauer der Räumungsaktion äußerte sich die Polizei nicht.